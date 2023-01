Heute ist Freitag der 13. Doch was bedeutet das eigentlich für die Börsen? Stürzen sie an solchen vermeintlichen Unglückstagen ab oder haben diese Ammenmärchen auf Aktien keinen Einfluss? Wir zeigen, was Anleger heute erwarten können.

Freitag der 13. an den Börsen

Datum Performance Dax Performance Dow Jones 13.08.2010 -0,40% -0,16% 13.05.2011 -1,16% -0,79% 13.01.2012 -0,58% -0,39% 13.04.2012 -2,36% -1,05% 13.07.2012 +2,15% +1,62% 13.09.2013 +0,18% +0,49% 13.12.2013 -0,12% +0,10% 13.06.2014 -0,26% +0,25% 13.02.2015 +0,40% +0,26% 13.03.2015 +0,87% -0,82% 13.11.2015 -0,69% -1,16% 13.05.2016 +0,92% -1,05% 13.01.2017 +0,94% -0,03% 13.10.2017 +0,07% +0,13% 13.04.2018 +0,22% -0,50% 13.07.2018 +0,38% +0,38% 13.09.2019 +0,47% +0,14% 13.12.2019 -0,46% +0,01% 13.03.2020 -0,77% +9,36% 13.11.2020 +0,18% +1,37% 13.08.2021 +0,25% +0,04% 13.05.2022 +2,10% +1,47%

So schlagen sich Aktien am Freitag dem 13.

Überraschenderweise fällt beim Blick in die Tabelle auf: Seit 2010 gab es 22 mal einen Freitag den 13.

Dabei verlor der Dax lediglich an neun dieser Tage, ganze 13 mal schloss er im Plus. Dabei stürzte er nicht mehr als um minus 2,36 Prozent am 13.04.2012 ab. Die meisten Tagesverluste lagen vollkommen im Bereich des Normalen und waren keinesfalls ein katastrophales Ereignis.

Auch beim Dow Jones waren es neun Verlusttage bei 13 Gewinntagen, wobei kein Verlust größer als minus 1,16 Prozent ausfiel. Einen sehr starken Ausreißer gab es mit plus 9,36 Prozent am 13.03.2020. Dies resultierte aus dem damaligen Corona-Crash und Turnaround-Rallys.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Börsen - zumindest seit 2010 - am Freitag dem 13. sogar positiv performen. Zumindest wenn man sich den Dax und den Dow Jones ansieht. Und bei beiden Indizes waren die letzten dieser besonderen Tage an der Börse jeweils positiv.

