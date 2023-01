Freshpet, ein Unternehmen, welches Tiernahrung herstellt, erholt sich aktuell nach einem Kurssturz. Doch schon stehen wieder Veränderungen an - können Anleger davon profitieren?

Kürzlich meldete der US-Anbieter von Tiernahrung Freshpet, dass Jay Dahlgren mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Executive Vice President of Manufacturing, Technology and Supply Chain ernannt wurde. Dahlgren bringt über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen bei J.M. Smucker, Del Monte Foods, Meow Mix und Nestle Purina mit. Die Personalie ist ein weiterer Schritt in Richtung Margenausweitung und Verbesserung der Profitabilität. Denn trotz Umsatzsteigerungen und anhaltend hoher Nachfrage nach den Produkten, sind die Kosten nach wie vor zu hoch und das Unternehmen schreibt rote Zahlen. Die Ernennung von Dahlgren „mit seinem umfassenden Know-how werden Freshpet weiter stärken, die Betriebsabläufe verbessern und den Plan zur Steigerung der Marge unterstützen“, erklärt Freshpet-CEO Billy Cyr.



In der BÖRSE ONLINE Ausgabe 01/2023 berichteten wir in der Rubrik „Börsengeflüster“, dass der Aktivist Jana Partner einen Anteil von 8,6 Prozent an Freshpet gemeldet hat und einen eigenen Kandidaten für den Verwaltungsrat nominieren will. Ebenso ist Jana Partners der Meinung, dass Freshpet in einem größeren Unternehmen schnell profitabler sein könnte und drängt auf einen Verkauf.



Institutionelle steigen ein oder stocken Anteile auf



Jana Partners ist nicht der einzige Investor. Mehrere institutionelle Anleger und Hedgefonds haben im Januar ihre Positionen aufgestockt oder sind neu eingestiegen. Die Freshpet-Aktie legte im vergangenen Monat bereits um 18 Prozent zu.

Die Advisor Group hat ihren Anteil an Freshpet um 63,1 Prozent erhöht und besitzt nun 2983 Aktien des Unternehmens im Wert von rund 306.000 US-Dollar. HighTower Advisors erhöhte seine Position um 129,9 Prozent. Die Citigroup stockte die Beteiligung im ersten Quartal um 155,2 Prozent auf. Die Bank of Montreal Can erhöhte ihre Position um 104,0 Prozent. Schließlich erwarb MetLife Investment Management im ersten Quartal eine neue Position an Freshpet.



Anleger erinnern sich vielleicht noch an den Übernahmepoker um den Haustierbedarfshändler Zooplus aus dem Jahr 2021. Hier hatten sich am Ende die Finanzinvestoren EQT und Hellman & Friedman zusammengetan und haben für den Onlinehändler ein hohes Aufgeld gezahlt.



Es sieht momentan ganz danach aus, als käme Bewegung in die Sache. Und möglicherweise ergeht es Freshpet-Aktionären am Ende ähnlich wie damals den Anlegern von Zooplus.



