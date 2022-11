Starbucks-Kaffee ist beliebt wie nie zuvor, das belegt die weltgrößte Kaffeehauskette mit ihren jüngsten Quartalszahlen. Der Umsatz von Caffè Latte & Co stieg im vierten Quartal auf ein neues Rekordhoch. Obwohl der Gewinn wegen gestiegener Ausgaben stark einbrach, kamen die Zahlen an der Börse gut an. Die Aktie stieg um fast zehn Prozent. Von Sonja Funke





Unbeeindruckt von höheren Preisen bleiben die kaffeeschlürfenden Kunden Starbucks treu: Die weltgrößte Café-Kette machte im Sommer mit ihren Heiß- und Kaltgetränken einen Rekordumsatz. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf den bisherigen Höchststand 8,4 Milliarden Dollar (8,6 Mrd Euro). Zu verdanken ist das vor allem der starken Nachfrage in den USA und dem besser als befürchtet ausgefallenen China-Geschäft.



Allerdings schmälerten kräftig gestiegene Ausgaben – etwa für höhere Löhne – den Gewinn erheblich: Unter dem Strich verdiente Starbucks mit 878 Millionen Dollar nur noch halb so viel wie vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie schmolz von 1,00 Dollar je Aktie auf 81 Cent. Dennoch übertraf der Kaffeekocher damit die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg um mehr als zehn Prozent.

Insgesamt erlöste Starbucks im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 32,3 Milliarden Dollar rund elf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn sackte 2022 um knapp 28 Prozent auf 3,28 Milliarden Dollar ein. Der Gewinn je Aktie lag sank von 3,24 im Vorjahr auf 2,96 Dollar.

Vorstandschef Howard Schultz gibt sich unbeeindruckt und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir haben im vierten Quartal und während des gesamten Jahres eine steigende Nachfrage nach Starbucks-Kaffee auf der ganzen Welt festgestellt“, sagte er. Er erwartet, dass der weltweite Umsatz im Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der bisherigen Prognose von sieben bis neun Prozent liegen wird. Dank Investitionen werde Starbucks ab 2023 „beschleunigtes, nachhaltiges, langfristiges, profitables Wachstum“ erzielen, sagte er. Auch Finanzchefin Rachel Ruggeri gibt ist optimistisch: „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Leistung im vierten Quartal, und unsere Prognose für 2023 stellt die Weichen für ein weiteres Jahr mit Rekordergebnissen", sagte sie.

Die Zahlen beflügelten die Starbucks-Aktie. Bis zu dem im Juli 2021 erreichten Rekordhoch bei 107 Euro ist noch ordentlich Luft nach oben.