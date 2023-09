Unternehmensprofil

Die Starbucks Corp. ist vor allem für ihre fast 18.000 Cafés in 60 Ländern weltweit bekannt. Hier bietet die US-amerikanische Kette neben einer großen Auswahl an unterschiedlichen Kaffeegetränken auch Tees, Kaltgetränke, Kekse, Kuchen und Sandwiches wie auch Zubehör rund um den Kaffee- und Teegenuss wie etwa Tassen, Musik, Bücher und Geschenke an. Zu den vertriebenen Marken zählt neben Starbucks, Seattle's Best Coffee, Tazo Tea, Evolution Fresh, La Boulange und Torrefazione Italia Coffee. Starbucks führte als eines der ersten großen Konzerne freien WLAN-Zugang für seine Kunden in seinen Caféfilialen ein. Das zweite Standbein des Konzerns ist der Ankauf und das Rösten von Bohnenkaffee aus Asien, Lateinamerika und Afrika, der sowohl in den Filialen als auch an Einzelhandelsgeschäfte verkauft wird. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente "Americas", "Europe, Middle East, and Africa (EMEA)", "China / Asia Pacific (CAP)" und "Channel Development". Das erste Starbucks-Café eröffnete 1971.

Offizielle Webseite: www.starbucks.com