Statt Crash und Rezession bald ein Bullenmarkt? Diese fünf Indikatoren sprechen für eine Überraschungsrallye an den Märkten. Doch wie wahrscheinlich ist das eigentlich? Und was kann diese Rallye auslösen?

Aktuell warten viele Anleger und Investoren geradezu auf einen möglichen Crash, eine Rezession oder einen weiteren Rückgang im S&P500. Doch was, wenn die Tiefs bereits für die nächsten Jahre erreicht worde, sind und jetzt eine Überraschungsrallye auf Anleger wartet? Diese fünf Indikatoren sprechen tatsächlich dafür:

Fünf Indikatoren sprechen für eine Überraschungsrallye

1. Ein starker Januar

Ein starker Januar bedeutet für gewöhnlich auch ein starkes Jahr. Nach der Jahresauftaktrallye hat sich durch die Abverkäufe aber etwas Nachholbedarf, was die Rendite angeht, angesammelt.

2. Ein starker Januar nach einem Down-Jahr

Aber die Argumentation des starken Januar wird noch dadurch verstärkt, dass dieser nach einem Down-Jahr kommt. Macht der S&P500 mehr als fünf Prozent Rendite im Januar nach einem negativen Jahr, so war der niedrigste Return des gesamten Jahres ein Plus von 20 Prozent.

3. Über den Dezembertiefs



Ein weiterer Indikator ist das Stehen über den Tiefs vom Dezember. Bleibt der Markt im ersten Quartal des Folgejahres über den Tiefs vom Dezember (was der Markt geschafft hat), so steht er in 92 Prozent der Fälle zum Jahresausklang höher und zwar im Durchschnitt um 11 Prozent.

4. Fortlaufende Gewinne

Zudem zeigen sich im S&P500 fortlaufende Gewinne in den vergangenen zwei Quartalen. Auf der Basis von statistischen Annahmen bedeutet dies in 87 Prozent der Fälle weiter steigende Märkte mit einer durchschnittlichen Rendite von 13,5 Prozent.

5. Mehr als sieben Prozent im ersten Quartal

Aber auch wenn der S&P500 im ersten Quartal mehr als sieben Prozent Rendite gemacht hat, bedeutete das für den Rest Jahres in der Vergangenheit nie eine negative Performance, sondern ein durchschnittliches Kursplus von 23 Prozent.

Was kann die Rallye auslösen?

Allerdings braucht es für die Rallye trotzdem einen Auslöser. Doch der kann im momentanen Nachrichtenumfeld sehr schnell gefunden sein. Denn in dieser Woche werden unter anderem die Big-Tech Unternehmen, neben vielen anderen börsennotierten Konzernen, ihre Quartalsergebnisse präsentieren, die immer das Potential haben, Anleger zu überraschen.

Hinzu kommt die Fed-Sitzung am 02. und 03. Mai, bei der ein Schritt um 0 Basispunkte, sowie ein endgültiges Ende der Zinserhöhungen, eine Rallye auslösen könnte.

Dementsprechend zeigt dieses Beispiel, dass Anleger immer im Markt bleiben sollten, denn unerwartet können immer wieder neue Szenarios einen Bull-Run auslösen. Ob dieser jetzt tatsächlich kommt oder nicht bleibt abzuwarten. Trotzdem sollten Anleger attraktiv bewertete Aktien immer jetzt kaufen und nicht warten, denn eine Rallye ist jederzeit möglich.

Lesen Sie dazu auch: 6,6 Prozent Dividendenrendite: Morningstar empfiehlt jetzt diese 10 unterbewerteten besten Dividenden-Aktien

und: 3,0 Prozent Tagesgeld oder 3,5 Prozent Festgeld – Welche Zinsen sollten sich Sparer jetzt sichern?