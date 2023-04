In den vergangenen Tagen haben wieder zahlreiche Banken ihre Zinsen auf dem Tagesgeld angehoben. Doch sollten Anleger und Sparer aktuell besser flexibel per Tagesgeld anlegen oder lieber mit dem Festgeld höhere Zinsen bekommen?

Alleine in dieser Woche hatten die Commerzbank und comdirect, die Deutsche Bank und Postbank und die Volkswagen-Bank ihre Zinsen für das Tagesgeld angehoben. Somit wird die ganze Sache für Sparer und Anleger immer interessanter. Doch worauf sollte man aktuell am besten setzen? Auf Tagesgeld oder auf Festgeld?

Tagesgeld oder Festgeld? Was ist der Unterschied

Tagesgeld und Festgeld sind zwei beliebte Anlageformen für Sparer, die sich in ihren Eigenschaften und Risikoprofilen unterscheiden. Tagesgeldkonten bieten Flexibilität, da sie keine festgelegte Laufzeit haben und Sparer jederzeit über ihr Geld verfügen können. Die Zinssätze für Tagesgeldkonten können sich jedoch schnell ändern, da sie von den aktuellen Marktbedingungen abhängig sind. Im Gegensatz dazu werden bei Festgeldkonten die Zinsen für einen festgelegten Zeitraum garantiert, was für mehr Planungssicherheit sorgt. Allerdings geht diese Sicherheit auf Kosten der Flexibilität, da das Geld während der vereinbarten Laufzeit nicht verfügbar ist und vorzeitige Verfügungen in der Regel mit Zinsverlusten oder Gebühren einhergehen. Insgesamt bieten Tagesgeldkonten eine höhere Liquidität und Flexibilität, während Festgeldkonten eine stabilere Rendite über einen festen Zeitraum gewährleisten.

Aber welche hohen Zinsen gibt es aktuell bei Tagesgeld und Festgeld?

Bis zu 3,0 Prozent mit dem Tagesgeld

Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich finden Sparer aktuell für 6 Monate 3,0 Prozent Zinsen und auf 12 Monate 2,5 Prozent.

Die drei besten Anbieter für Tagesgeldkonten, basierend auf der Liste von Börse Online, bei einer Anlagedauer von 6 Monaten und 10.000 Euro:

ING-Extra-Konto

Die ING bietet das Extra-Konto mit einer Rendite von 3,00 Prozent an. Mit einem Ertrag von 150,00 € ist es das attraktivste Angebot unter den gelisteten Tagesgeldkonten. Die ING ist eine renommierte Bank, die für ihre umfassenden Finanzdienstleistungen und ihren guten Kundenservice bekannt ist. Hier geht es direkt zum Angebot.

1822direkt-Tagesgeldkonto

Das Tagesgeldkonto von 1822direkt punktet ebenfalls mit einer Sicherheit von 100% und einer Rendite von 2,50 Prozent. Der Ertrag liegt bei 125,00 Euro. 1822direkt ist eine Direktbank, die zur Frankfurter Sparkasse gehört und sich auf Online-Banking spezialisiert hat. Hier geht es direkt zum Angebot.

J&T Direktbank-Tagesgeld

J&T Direktbank bietet ein Tagesgeldkonto mit 100% Sicherheit und einer Rendite von 2,50 Prozent. Der Ertrag beträgt ebenfalls 125,00 Euro. J&T Direktbank ist eine Tochtergesellschaft der J&T Banka, die ihren Hauptsitz in der Tschechischen Republik hat und sich auf Privat- und Geschäftskunden konzentriert. Hier geht es direkt zum Angebot.

Alle drei Anbieter bieten attraktive Konditionen für Tagesgeldkonten und zeichnen sich durch hohe Sicherheit, gute Renditen und verlässlichen Service aus.

Bis zu 3,5 Prozent beim Festgeld

Beim Festgeld sind wir vom Zeitraum her auf 24 Monate gegangene. Wenn Anleger längere Zeiträume bevorzugen, steigen die Zinsen noch minimal. Doch welches sind hier die aktuell drei besten Angebote im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich?

Nach Analyse der Festgeldangebote sind die drei besten Anbieter:

CA Consumer Finance

Mit einer Rendite von 3,50 Prozent pro Jahr und einem Ertrag von 1.424,50 Euro bietet CA Consumer Finance das attraktivste Festgeldangebot. Die Sicherheit liegt bei 100%, sodass Investoren hier mit einem soliden Anlageprodukt rechnen können. Hier geht es direkt zum Angebot.

LeasePlan Bank

Die LeasePlan Bank bietet ein Festgeldkonto mit einer Rendite von 3,20 Prozent und einem Ertrag von 1.300,48 Euro. Dabei ist die LeasePlan Bank ist eine niederländische Online-Bank, die sich auf Sparprodukte wie Tages- und Festgeldkonten für Privatkunden spezialisiert hat. Hier geht es direkt zum Angebot.

Klarna

Klarna, ein bekanntes Unternehmen im Online-Bezahldienstbereich, bietet ebenfalls ein Festgeldkonto an. Die Rendite liegt bei 3,16 Prozent pro Jahr und der Ertrag bei 1.283,97 Euro insgesamt, bei einer Sicherheit von 100%. Hier geht es direkt zum Angebot.



Diese drei Angebote bieten Anlegern attraktive Renditen und hohe Sicherheit, sodass sie eine gute Wahl für Festgeldanlagen darstellen.



Doch was ist nun besser: Tagesgeld oder Festgeld?

Tagesgeld oder Festgeld? Wo jetzt besser anlegen

Wir finden: Aktuell sollten Kunden auf keinen Fall ihre komplette Liquidität auf dem Festgeldkonto anlegen. Denn Experten gehen davon aus, dass die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto noch steigen. Lesen Sie dazu: Tagesgeld bald bei 4,0 Prozent Zinsen? Experte sicher: "Das ist realistisch"

Wer sich aber beim Festgeld bereits für einige Jahre auf jeden Fall höhere Zinsen sichern will, der sollte dies erstmal nur mit einer Teilsumme tun. Mit dem restlichen Geld sollte man noch auf attraktivere Angebote beim Festgeld und Tagesgeld warten. Keinesfalls sollte man aber mit 100 Prozent der Summe auf höhere Zinsen spekulieren, sondern das Geld bereits jetzt für sich arbeiten lassen. Denn selbst wenn eine weitere Erhöhung der Zinsen wahrscheinlich ist, so gibt es doch keine Garantie dafür.

Und lesen Sie auch: So schafft es jeder zum Vermögen: Mit dem MSCI World, Tagesgeld, Gold, DAX-Aktien, ETFs und Kryptowährungen