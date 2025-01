Diese Aktien sind enorm günstig und könnten jetzt für Anleger die Chance auf eine massive Outperformance bieten. Gehören sie also in jedes Depot? Und ist es jetzt an der Zeit für Anleger, bei diesen Titeln zuzuschlagen?

Schon seit einigen Jahren sprechen Experten immer wieder davon, dass Small Caps, also Nebenwerte, jetzt ein günstiges Einstiegsniveau bieten. Doch könnte genau jetzt die richtige Zeit sein, diese Schnäppchenaktien zu kaufen?

Gehören diese Schnäppchenaktien jetzt in jedes Depot?

Dafür spricht in erster Linie die Bewertung der Papiere. Der MSCI World Small Cap (WKN: A2DWBY) weist aktuell ein Index-KGV von 14,4 auf. Der MSCI World (WKN: A0RPWH) hingegen eines von 19. Dementsprechend besteht aus diesem Gesichtspunkt Aufholpotenzial, doch es gibt noch mehr Gründe.

So dürfte der aktuelle Zinssenkungszyklus der Notenbanken ebenfalls positiv für die kleineren Unternehmen sein. Diese wurden durch die steigenden Kapitalkosten am härtesten getroffen und könnten sich nun überproportional erholen.

Der dritte und letzte Punkt, der jetzt dafür spricht, sich die Schnäppchenaktien jetzt ins Depot zu holen, ist die langfristige Outperformance von Small Caps gegenüber dem breiten Aktienmarkt. Diese Faktorprämie ist in den letzten Jahren ausgeblieben, doch sollte sie zurückkehren, dann könnte es hier deutlich nach oben gehen.

Lohnt es sich jetzt, diese Schnäppchenaktien zu kaufen?

Dementsprechend kann sich ein Blick auf Small Caps im aktuellen Umfeld definitiv lohnen, auch wenn die kleinen Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Underperformance erzielt haben. Zudem eignen sich die Werte gut als Gegengewicht zu Tech-Klumpen, die sich in den Portfolios vieler Anleger und bekannter ETFs inzwischen angehäuft haben.

Allerdings muss derjenige, der hier kauft, im schlimmsten Fall damit rechnen, dass sich die schlechte Performance noch einige Zeit fortsetzt. Folglich braucht es für ein Investment gute Nerven.

