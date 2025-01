Für die beliebten Neobroker Trade Republic und Scalable Capital gibt es jetzt einen neuen Konkurrenten auf dem Markt, der beiden Anbietern das Leben schwer machen könnte. Doch wer hat jetzt das beste Angebot? Und worauf müssen Kunden jetzt achten?

Das Angebot an Neobrokern in Deutschland wird aktuell immer vielfältiger. Für die Platzhirsche Trade Republic und Scalable Capital bedeutet das vor allem zusätzliche Konkurrenz, besonders durch ein Schwergewicht, das nun in den Brokermarkt eingetreten ist.

Neuer Konkurrent für Trade Republic & Scalable startet

Konkret ist die Rede von der Online-Bank Revolut, die weltweit als eines der führenden digitalen Geldhäuser gilt. Diese hat bereits im vergangenen Jahr in Deutschland den Handel mit Aktien, Anleihen und ETFs gestartet, nachdem es zuvor bereits Kryptowährungen im Angebot gab. Nach diesem Angriff auf die Neobroker Trade Republic und Scalable Capital folgt nun der nächste Schlag.

Denn Revolut hat seit Kurzem auch ETF-Sparpläne in seinem Angebot. Konkret gibt es aktuell 300 börsengehandelte Indexfonds, die kostenlos ab einem Euro Sparrate regelmäßig (in verschiedenen Intervallen) gekauft werden können. Damit erweitert die Online-Bank ihre Produktpalette deutlich.

Wer hat jetzt das bessere Angebot unter den Neobrokern?

Dennoch müssen sich Anleger keine Sorgen darüber machen, dass ihr Depot bei Trade Republic oder Scalable Capital jetzt nicht mehr die besten Konditionen bietet. Denn tatsächlich steckt das Angebot von Revolut noch in den Kinderschuhen.

So bieten die großen deutschen Neobroker mehr als jeweils 2.000 sparplanfähige ETFs, dazu Aktien und Kryptowährungen (mehr dazu im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich). Dementsprechend ist Revolut noch weit davon entfernt, mit den Angeboten in Qualität und Umfang zu konkurrieren. Allerdings kann sich das Depot bei der Neobank besonders für die Kunden lohnen, die die sonstigen Vorteile des Geldhauses genießen möchten.

