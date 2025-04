Die Börsen sind am Montag erneut abgestürzt, doch der Kursverlust könnte sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Dies impliziert zumindest eine Warnung des mächtigsten Bankers der Welt, der jetzt arge Konsequenzen für Wirtschaft, Inflation & Co. erwartet.

Die Angst an den Märkten ist aktuell groß, denn die Zölle des Donald Trumps lassen die Angst vor einer Rezession in den USA und einem Ende des globalen Freihandels nach oben schießen. Laut dem mächtigsten Banker der Welt, Jamie Dimon von J.P. Morgan, könnten die Handelsbeschränkungen aber noch ärgere Konsequenzen haben.

Mächtigster Banker der Welt sehr pessimistisch

Denn in seinem neuen Aktionärsbrief warnte der CEO von J.P. Morgan davor, dass die Zölle nicht nur das Wachstum der Wirtschaft massiv bremsen dürften, sondern zudem die Inflation anheizen. Eine Stagflation ist möglich.

Konkret hieß es dazu: „Außerdem besteht weiterhin ein wachsender Bedarf an höheren Ausgaben für die Infrastruktur, die Umstrukturierung globaler Lieferketten und das Militär, was zu einer hartnäckigeren Inflation und letztlich zu höheren Zinsen führen könnte, als die Märkte derzeit erwarten.“ Außerdem warnte der Banker: „Die Wirtschaft steht vor erheblichen Turbulenzen (auch geopolitisch), mit den potenziellen Vorteilen von Steuerreform und Deregulierung und den potenziellen Nachteilen von Zöllen und Handelskriegen.“

Auch auf die mittel- bis langfristige Sicht scheint Dimon pessimistisch zu sein. Er schrieb: „Die Inflation ist zwar gesunken, doch für die Zukunft sehe ich überwiegend inflationäre Entwicklungen: weiterhin hohe Haushaltsdefizite, die Remilitarisierung der Welt und die Notwendigkeit von Investitionen in die Infrastruktur, darunter in eine grüne Wirtschaft und die Umstrukturierung von Handel und Zöllen.“

Drastische Warnung für die Börse

Dementsprechend sendet der Chef der US-Investmentbank eine klare Warnung an die Märkte und sieht weitere dunkle Wolken für die Weltwirtschaft am Horizont. Doch mit dieser Ansicht ist der mächtigste Banker der Welt nicht allein. Auch Analysten schlagen Alarm. Lesen Sie dazu: Wird der Crash an den Märkten noch viel schlimmer? Wall Street-Experten mit düsterer Prognose

Auch interessant:

Rheinmetall-Aktie stürzt spektakulär um -27% ab: Und dann wird es verrückt…