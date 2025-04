Die Märkte stehen aktuell massiv unter Druck, mehrheitlich wegen der Zoll-Pläne in den USA. Doch laut der Einschätzung einiger Wall Street-Experten könnte es noch viel schlimmer werden. Das droht Anlegern jetzt womöglich.

Die Ankündigungen von Donald Trump am Mittwoch, massive Zölle gegen viele große Industrienationen zu verhängen, haben die Börsen deutlich unter Druck gesetzt. Dadurch wird nicht nur ein Ende des freien globalen Handels gefürchtet, sondern außerdem noch eine potenzielle Rezession in den USA.

Allerdings könnte es bald noch deutlich ungemütlicher für die Märkte werden, so zumindest die Einschätzung vieler Experten an der Wall Street.

Wall Street-Experten mit düsterer Prognose für den Markt

Denn schaut man auf aktuelle Einschätzungen der Analysten von Goldman Sachs, der Bank of America, UBS & Co., so rechnen diese alle mit weiter fallenden Kursen am Markt und heftigen Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft. Bereits vor den Ereignissen der vergangenen Tage schätzte J.P. Morgan das Rezessionsrisiko für 2025 auf 40 Prozent. Dieses könnte nun noch weiter gestiegen sein.

Aber nicht nur die Analysten, auch die Händler und Investoren werden wesentlich pessimistischer. „Die pessimistischen Rufe werden auf dem Parkett und bei den Kunden immer lauter“, hieß es kürzlich von Goldman Sachs. Die Experten wiesen darauf hin, dass vor allem die geopolitische Unsicherheit für die Liquidationen in Aktien sorgen würde.

Was sollten Anleger tun, wenn der Crash kommt?

Dementsprechend zeigen immer mehr Signale am Markt einen potenziellen Crash an und die Angst unter Anlegern wird mit Blick auf Social-Media-Plattformen & Co. immer größer.

Dennoch gilt es jetzt für Investoren jetzt nicht in Panik zu verfallen, denn selbst wenn der Crash kommen sollte, steigen breit gestreute Aktienportfolios langfristig trotzdem weiter. Wer allerdings aussteigt, der droht, die Chance auf diese Wertsteigerung zu verpassen.

