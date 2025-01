Der bekannte Buchautor und Unternehmer Robert Kiyosaki hat erneut davor gewarnt, dass auf die Märkte ein massiver Crash zukommen wird. Müssen Anleger sich deswegen jetzt warm anziehen? Und wie schützt sich der Verfasser des Bestsellers “Rich Dad, Poor Dad” selbst vor einem Abverkauf?

Robert Kiyosaki gilt seit Jahren als Crash-Prophet. Ursprünglich erlangte der Unternehmer Bekanntheit durch seinen Bestseller “Rich Dad, Poor Dad”. Nun hat er erneut vor einem massiven Ausverkauf an den Märkten gewarnt.

Gigantischer Crash kommt auf die Märkte zu, warnt Experte

So betonte Kiyosaki in den vergangenen Tagen auf seiner Lieblingsplattform X (vormals Twitter) mehrfach, dass bald ein massiver Crash kommen könnte. Ursache dafür soll das oft von dem Star-Autor kritisierte Geldsystem sein, denn nach Ansicht des Experten ertrinkt die Welt in Schulden, die letztlich zu einem globalen Kollaps führen werden.

Jedoch muss man betonen, dass der Unternehmer bereits seit Jahren vor diesem Ausverkauf warnt und in seinem Buch “Rich Dad's Prophecy” 2013 bereits einen Zusammenbruch der globalen Märkte angekündigt hat (der nie kam).

Müssen sich Anleger warm anziehen?

Dementsprechend müssen sich Anleger jetzt mit Blick auf die Prognose von Kiyosaki jetzt nicht warm anziehen, immerhin lag der Experte in der Vergangenheit damit schon häufig daneben.

Wer sich dennoch auf einen Crash an den Märkten vorbereiten möchte, der kann der Emphelung des Star-Autors folgen und Gelder in Edelmetallen sowie Bitcoin allokieren. Diese Assets sieht Kiyosaki als resistent in einem Zusammenbruch durch globale Schuldenstände an, da diese als einzige nicht beliebig vermehrbar sind.

