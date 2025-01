Die Aktie von Bayer ist in den vergangenen Jahren immer tiefer gefallen. Inzwischen notiert das Papier unterhalb der Marke von 20 Euro und hat Anlegern in den vergangenen fünf Jahren 73 Prozent an Verlust eingebracht. Doch könnte sich ausgerechnet jetzt hier eine Kaufchance mit massivem Kurspotenzial bieten?

Gleich mehrere Themen haben in den vergangenen Jahren zum Verfall des einstigen Vorzeigekonzerns Bayer geführt. Allen voran waren es die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, aber auch Misserfolge in der Pharmapipeline, Absatzschwächen, hohen Schulden und operative Probleme.

Doch nach dem satten Kursverfall, der die Aktie unter 20 Euro geführt hat, gibt es auch gute Nachrichten. So wurden beispielsweise kürzlich die Prozesse gegen das Unternehmen wegen Glyphosat in Australien eingestellt. Außerdem wurde kürzlich eine positive Analystenstudie über die Bayer-Papiere veröffentlicht.

Kaufchance bei Bayer-Aktie mit massivem Kurspotenzial?

So bestätigten die Experten von MWB Research ihre Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie und ihr Kursziel von 31 Euro. Vom aktuellen Niveau entspricht das einem Kurspotenzial von 57 Prozent.

Optimistisch macht das Researchunternehmen dabei vor allem der rechtliche Erfolg in Australien, der die Verteidigungsposition Bayers stärken soll. Zudem hoffen die Experten auf ein positives Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA. Sollte dieses kommen, sprachen die Analysten von einer absehbaren Neubewertung der DAX-Aktie.

Jetzt bei der Bayer-Aktie zuschlagen?

Dementsprechend gibt es trotz des starken Kursverfalls bei Bayer noch optimistische Stimmen. Auch BÖRSE ONLINE rät hier übrigens zum Kauf, wenngleich mit einem etwas konservativen Kursziel von 25 Euro.

Um dies zu erreichen, muss Bayer allerdings erst im Chart eine Bodenbildung schaffen. Ein Versuch dazu war zuletzt im Oktober nach einer achtmonatigen Seitwärtsphase gescheitert.

TradingView Bayer Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

