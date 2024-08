In den letzten Tagen hat die Volatilität an der Börse deutlich zugenommen. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass einige Qualitätsaktien nun zu einem deutlichen Discount notieren. Für die Analysten von Goldman Sachs eine Kaufgelegenheit, insbesondere wenn es um diese 45 Titel geht.

Die Volatilität hat an der Börse in den vergangenen Tagen voll zugeschlagen und einige Aktien teilweise massiv nach unten gerissen. Doch besonders für langfristige Anleger sind solche Situationen eher Nachkaufchancen als Gründe in Panik zu verfallen. Dies machte unter anderem die Investmentbank Goldman Sachs in einer kürzlich veröffentlichten Studie deutlich.

Diese Qualitätsaktien bieten jetzt eine günstige Kaufchance

So schrieb der Experte David Konstin: „Wenn die Konjunkturängste weiter nachlassen und der Markt in den kommenden Monaten stärker mikroökonomisch getrieben wird, dann stellt der jüngste Ausverkauf eine attraktive Gelegenheit dar, Aktien mit gesunden Fundamentaldaten zu Bewertungsabschlägen zu kaufen.“

Denn bereits nach dem Abverkauf vom vergangenen Montag war eine deutliche Erholung in den breiten Indizes zu sehen, wenngleich einige Aktien weiterhin deutlich unter Wasser stehen. In der von Goldman Sachs veröffentlichten Studie verwiesen die Experten deswegen auf die folgende Liste mit 45 Qualitätsaktien, die im jetzigen Umfeld eine günstige Kaufchance bieten könnten:

- Wolfspeed: Performance seit August -25 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 5 Prozent

- Advanced Drainage Systems: Performance seit August -17 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 11 Prozent

- Owens Corning: Performance seit August -17 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 6 Prozent

- Micron Technology: Performance seit August -16 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 685 Prozent

- Norwegian Cruise Line: Performance seit August -16 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 23 Prozent

- Brighthouse Financial: Performance seit August -15 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 62 Prozent

- GXO Logistics: Performance seit August -14 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 20 Prozent

- Carnival Corporation: Performance seit August -13 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 32 Prozent

- Hess Corporation: Performance seit August -13 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 7 Prozent

- MKS Instruments: Performance seit August -13 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 33 Prozent

- Smurfit Westrock: Performance seit August -12 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 48 Prozent

- TechnipFMC: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 40 Prozent

- Amazon.com: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 25 Prozent

- Travel + Leisure: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 12 Prozent

- McKesson: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 12 Prozent

- Synovus Financial: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 10 Prozent

- Reinsurance Group of America: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 4 Prozent

- Zions Bancorporation: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 5 Prozent

- Stanley Black & Decker: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 35 Prozent

- Toast: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 53 Prozent

- Organon & Co.: Performance seit August -11 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 4 Prozent

- Columbia Banking System: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 3 Prozent

- Flowserve Corporation: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 15 Prozent

- East West Bancorp: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 5 Prozent

- Scotts Miracle-Gro: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 45 Prozent

- Ingersoll Rand: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 9 Prozent

- Williams-Sonoma: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 1 Prozent

- Vertiv Holdings: Performance seit August -10 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 28 Prozent

- Crane Company: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 15 Prozent

- Dayforce: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 16 Prozent

- Generac Holdings: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 23 Prozent

- United Rentals: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 8 Prozent

- Enovis: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 15 Prozent

- Armstrong World Industries: Performance seit August -9 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 11 Prozent

- Sirius XM Holdings: Performance seit August -41 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 7 Prozent

- Maplebear: Performance seit August -7 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 19 Prozent

- Avantor: Performance seit August -7 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 21 Prozent

- Encompass Health: Performance seit August -6 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 11 Prozent

- Pfizer: Performance seit August -6 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 9 Prozent

- CenterPoint Energy: Performance seit August -7 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 7 Prozent

- Revvity: Performance seit August -5 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 9 Prozent

- Jones Lang LaSalle: Performance seit August -5 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 26 Prozent

- CBRE Group: Performance seit August -4 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 23 Prozent

- Prologis: Performance seit August -3 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 10 Prozent

- PG&E: Performance seit August -1 Prozent, erwartetes Gewinnwachstum 9 Prozent

Dabei finden sich in der Liste neben wirklich konservativen Werten wie dem Papierhersteller Smurfit Westrock auch der Tech-Gigant Amazon oder spannende Turnaround-Wetten wie Stanley Black & Decker. Weitere spannende Aktien, die für langfristige Anleger interessant sein könnten, finden Sie im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

