Wird der Juli einer der stärksten Börsenmonate des Jahres? Wenn es nach Goldman Sachs geht, dann schon. Warum Aktien im Juli so stark sein könnten und auf welche Favoriten BÖRSE ONLINE setzen würde.

„Neues Quartal (Q3), neues Halbjahr (2H), dann strömt schnell eine Geldwand in den Aktienmarkt“, schrieb Scott Rubner, Geschäftsführer der Global Markets Division und Taktikspezialist von Goldman Sachs, am Mittwoch in einer Kundenmitteilung. Damit meint Rubner, dass in den ersten beiden Juli-Wochen sehr viel Geld von Institutionellen Anlegern von Geldmarkt-ETFs rein in Aktien an die Börse fließen könnten.

Deswegen kommt im Juli eine "Geldwand" laut Goldman Sachs

Goldman Sachs Aktien Juli

Nach Rubners Berechnungen werden jeden Juli etwa neun Basispunkte neues Kapital eingesetzt. Für dieses Jahr wären das 26 Milliarden US-Dollar, basierend auf 29 Billionen US-Dollar an passiven Vermögenswerten, die für Investitionen zur Verfügung stehen. „Angesichts der bevorstehenden Kapitalströme und zufälligen Marktdynamiken liegt die Hürde zum Shorten von Aktien derzeit sehr hoch“, schrieb Rubner weiter in der Kundenmitteilung.

Darüber hinaus sollten die Aktienkurse von starken saisonalen Trends und einem zunehmenden Engagement von Privatanlegern profitieren. „Ich beobachte im Sommer ein Wiederaufleben der Einzelhändler, meist im Juli“, schrieb Rubner von Goldman Sachs.

Doch auf welche Aktien können Anleger dann spezielle setzen?

Diese Aktien könnten im Juli besonders profitieren

Natürlich können Anleger grundsätzlich auf marktbreite ETFs wie etwa den MSCI World oder auch den S&P 500 setzen. Denn wenn viel neues Kapital in Aktien strömt, dann dürften diese beiden Indizes unweigerlich profitieren. Doch Anleger können sich ebenfalls ein paar Aktien anschauen, für die der Juli besonders spannend werden kann.

So gibt es zwei deutsche Aktien, die bis zu 7,01 Prozent Dividendenrendite im Juli auszahlen.

Und es gibt zwei US-Aktien, die mindestens eine 90 prozentige Gewinn-Wahrscheinlichkeit für den Monat Juli ausweisen. Bedeutet: Diese Aktien legen fast in jedem Monat Juli an der Börse zu.

Um welche Aktien es sich dabei handelt und welche spannenden Punkte noch für einen starken Juli an den Börsen sprechen, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

