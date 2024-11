An den Märkten gab es zuletzt durch die politischen Ereignisse und neuen Aussichten auf die künftige Entwicklung der Wirtschaft einige Veränderungen. In diesem Umfeld sollten Anleger laut Goldman Sachs Experten unbedingt diese drei Top-Aktien im Depot haben, um von einer potenziellen Rallye besonders stark zu profitieren.

Durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten am vergangenen Dienstag hat sich an den Märkten einiges verschoben. In einer ersten Reaktion kam es zu einer deutlichen Rallye bei einigen Werten, die sich in den kommenden Wochen fortsetzen könnte.

Die Top-3 Aktien die Investoren jetzt im Depot haben müssen

In diesem Umfeld offenbarten die Analysten von Goldman Sachs die drei Top-Aktien, mit denen Anleger jetzt von der Rallye profitieren können. Das sind die Werte, die Investoren jetzt im Depot haben sollten:

ARM Holdings

Besonders positiv äußerte sich die Investmentbank über die Aktie von ARM Holdings. Der Chipwert dürfte in den kommenden Monaten seine Marktstellung vor allem im Serverbereich ausbauen und sein Gewinnwachstum beschleunigen.

Goldman sieht hier 10,5 Prozent an Upside. Der Konsens der Analysten allerdings eine Downside von -0,5 Prozent.

Cloudflare

Angesichts der bevorstehenden Quartalszahlen und der positiven Stimmung an den Märkten zeigte sich Goldman ebenfalls für die Aktien von Cloudflare optimistisch. Für das dritte Quartal geht man von einer gesteigerten Nachfrage nach SMB-Software aus.

Die Experten prognostizieren hier ein Kurspotenzial von 12,0 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten an der WallStreet liegt dagegen sechs Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Klaviyo

Ähnliche Chancen wie bei Cloudflare sehen die Experten von Goldman Sachs bei den Aktien von Klaviyo. Hier empfahl man ebenfalls vor den anstehenden Quartalszahlen zuzuschlagen.

Konkret sieht man bei dem Titel eine Upside von 14,1 Prozent. Der Analystenkonsens sieht eine Downside von -4,1 Prozent.

