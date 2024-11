Ist jetzt schneller Handlungsbedarf geboten? Ein renommierter Profi-Investor ist jedenfalls überzeugt und nennt klare Gründe, warum Anleger noch vor dem kommenden Freitag bei der Nvidia-Aktie aussteigen sollten. Was steckt dahinter?

Ein bekannter Investor rät aktuell dringend dazu, die Nvidia-Aktie zu verkaufen – und nennt dabei sogar einen konkreten Zeitpunkt: noch vor dem kommenden Freitag.

Doch was steckt hinter dieser drastischen Prognose? Immerhin gilt Nvidia als einer der größten Nutznießer von Künstlicher Intelligenz, die derzeit als bedeutendste Wachstumsbranche gilt.

Noch vor Freitag Nvidia-Aktien verkaufen – warum der Profi-Investor dazu rät

Der Investor, der unter dem Pseudonym „The Value Portfolio“ auf der Finanzplattform Seeking Alpha veröffentlicht, hat Tausende Follower und gehört laut dem Finanzportal „TipRanks“ zu den besten ein Prozent der Aktienprofis an der Wall Street. Eben dieses Portal berichtete nun von einer aktuellen Analyse des Investors, die ins Auge sticht: Hier empfiehlt er den Ausstieg bei Nvidia – und das bis spätestens Freitag. Doch was sind seine Beweggründe?

Ein Hauptgrund, den der Investor nennt, ist die bevorstehende Aufnahme der Nvidia-Aktie in den renommierten Dow Jones Industrial Average (DJI) am Freitag. „Die Aufnahme von Nvidia in den DJI, die ETF-Käufe erzwingen und das Unternehmen möglicherweise wieder auf Allzeithochs bringen wird, ist ein großartiger Zeitpunkt zum Ausstieg“, so der Experte, da für diesen die Aktie dann wohl ihren Höhepunkt erreicht haben sollte.

Denn der Investor stört sich unter anderem an der aktuellen Bewertung von Nvidia, die seiner Meinung nach nicht mit den Wachstumsaussichten übereinstimmt. Um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen, müsste Nvidia für die nächsten sechs Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von 55 Prozent erzielen.

Auch die Konkurrenz bereitet „The Value Portfolio“ Sorgen. Er verweist etwa auf Meta, einen von Nvidias größten Kunden, der kürzlich begonnen hat, Open-Source-Modelle auf AMD-Servern laufen zu lassen. Günstigere Alternativen könnten Nvidia hier also unter Druck setzen.

Zusätzlich ist nur eine Handvoll von Kunden für den Großteil der Einnahmen von Nvidia verantwortlich, die möglicherweise irgendwann eigene Chips entwickeln könnten. „Diese Konkurrenz durch seine größten Kunden, die im Gegensatz zu Nvidia direkt mit den Endmodellen arbeiten, könnte eine massive Bedrohung für Nvidias Margen darstellen“, so der Experte laut TipRanks.

Nvidia-Aktie jetzt verkaufen?

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie in diesem Jahr bereits rund zweihundert Prozent im Plus liegt, könnte es tatsächlich eine gute Gelegenheit sein, Gewinne mitzunehmen. Langfristig bleibt jedoch BÖRSE ONLINE optimistisch für Nvidia. Der Konzern dominiert den Markt für Rechenzentren, und die neue Blackwell-Chipserie ist schon jetzt stark nachgefragt und voraussichtlich für rund ein Jahr ausverkauft.

Auch die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch und setzt auf ein Kursziel von 154 US-Dollar, was noch weiteres Potenzial für Kursgewinne in Höhe von zehn Prozent bietet.

