Die Analysten von Goldman Sachs sind sich sicher, dass sich bei diesen Aktien 2025 eine massive Comeback-Chance ergibt, die Anleger auf jeden Fall nutzen sollten. Lohnt es sich jetzt also hier zuzuschlagen, um die Kurssteigerungen nicht zu verpassen?

Fast völlig unbeachtet vom Großteil der Börse sind Aktien aus China in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. So gewannen Anleger mit dem iShares MSCI China UCITS ETF (WKN: A2PGQN) rund 16 Prozent. Doch laut Goldman Sachs könnte das noch lange nicht das Ende der Rallye sein.

Goldman Sachs: Hier bietet sich 2025 eine massive Comeback-Chance

Denn in einer kürzlich veröffentlichten Studie hoben die Analysten ihre Kursziele für den MSCI China weiter an und sehen vom aktuellen Niveau noch 16 Prozent an Kurspotenzial für die Papiere.

Der Stratege Kinger Lau begründete dies mit den aktuellen Nachrichten rum um das KI-Modell DeepSeek, das die Hoffnung auf Innovationen in China und mehr Konkurrenzfähigkeit bei den Tech-Unternehmen neu entfachen würde.

Zudem ist der Experte davon überzeugt, dass die aktuelle Gemengelage für eine Fortsetzung des Comebacks der chinesischen Börsen spricht, die über Jahre underperformt haben.

Jetzt bei der Comeback-Chance einsteigen?

Mit dieser Meinung ist Goldman Sachs übrigens nicht allein. Auch andere Großbanken raten jetzt bei chinesischen Papieren zum Kauf, und Milliardäre wie David Tepper oder Michael Burry haben in den vergangenen Monaten deutlich auf Papiere aus dem Reich der Mitte gewettet. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel: Milliardär kauft massiv diese billigen Aktien: Steht jetzt der größte Turnaround des Jahres bevor?

Anleger, die die diese Chance nicht verpassen wollen, können sich hier ebenfalls engagieren, sollten allerdings die Risiken eines China-Investments gerade mit Blick auf die staatliche Regulierung & Co. bedenken.

