Klare Ansage: Goldman Sachs verrät 23 außergewöhnliche Aktien, mit denen Sie 2024 den Markt schlagen können. Was dahinter steckt und mit welchen Strategien Sie anderen Anlegern voraus sein werden

Neues Jahr, neues Glück: 2023 neigt sich dem Ende zu und die Anleger stehen jetzt schon wieder in den Startlöchern, 2024 das Meiste aus ihrem Geld herauszuholen. Doch wie werden sich die Märkte nächstes Jahr entwickeln? Die Meinungen bei den Analysten gehen auseinander. Goldman Sachs befindet sich wohl relativ in der Mitte.

Denn das Team um David Kostin, Chefstratege für US-Aktien, rechnet in seinem Basisszenario damit, dass der S&P 500 2024 um fünf Prozent steigen wird. Das sind keine bombastischen Wachstumssprünge, doch immerhin denkt Goldman Sachs nicht, dass wir 2024 in eine Rezession geraten werden. Doch auch, wenn das Aktienjahr nächstes Jahr laut Kostins Team nicht spektakulär wird, so hat es drei Strategien und 23 Aktien vorgestellt, mit denen Sie den Markt trotzdem schlagen können.

Mit diesen drei Strategien und 23 Aktien können Sie laut Goldman Sachs den Markt nächstes Jahr schlagen

So berichtete „Business Insider“, dass das Team von Goldman Sachs drei Strategien mit insgesamt 23 Aktien erarbeitet hat, die sich Anleger für das Jahr 2024 genauer ansehen sollten, um den Markt zu schlagen.

Strategie Nummer eins: Suchen Sie sich Qualitätsaktien. Auch, wenn 2024 keine Rezession eintreten sollte, rät Goldman zu Unternehmen mit Qualität und solidem Zahlenwerk. Dazu zählen laut den Analysten etwa Meta, O'Reilly Automotive, Church & Dwight, Marathon Petroleum, Intercontinental Exchange, Truist Financial, Elevance Health, Rollins Inc., Monolithic Power Systems, Sherwin-Williams, American Towe und American Water Works.

Strategie Nummer zwei: Meiden Sie Wachstumswerte nicht – aber seien Sie kritisch. 2024 wird vielleicht nicht das Jahr, in dem wachstumsstarke Werte komplett durchstarten. Wer auf die richtigen setzt, kann aber dennoch viel rausholen. So identifizierte Goldman Sachs Aktien aus dem S&P 500, die bei ihrem geschätztem Umsatzwachstum für 2025 im oberen Drittel und bei der Rendite auf das investierte Kapital, der Vermögensrendite und der Eigenkapitalrendite im oberen Quartil sind. Dazu zählen: Enphase Energy, ServiceNow, Eli Lilly & Co., NVIDIA, Albemarle und EQT Corp.

Strategie Nummer drei: Kaufen Sie den “Dip” bei zyklischen Unternehmen, die bereits abgestraft wurden. Denn durch die mauen Wirtschaftsaussichten sind einige Unternehmen bereits in Ungnade gefallen, die laut Goldman nun günstig zu haben sind. Goldman Sachs identifizierte daher fünf Aktien aus dem Russell 3000, die einen Börsenwert von mindestens zwei Milliarden Dollar sowie hohe Gewinne haben. Und dazu zählen: Toro Company, John Bean Technologies Corporation, Delta Air Lines, Crocs und Alaska Air Group.

