Wie funktioniert die Dividenden-Strategie mit der Dividendenpyramide? Und was haben die Aktien von Allianz, Deutsche Telekom und Microsoft damit zu tun?

Im aktuellsten Video auf dem neuen Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE sprechen wir über die mysteriöse Strategie der Dividendenpyramide. Denn mit dieser Strategie, die auf Dividenden-Aktien wie die Allianz, Deutsche Telekom und Co setzt, können Anleger gut ein Vermögen aufbauen. Wie diese Pyramide genau funktioniert:

So funktioniert die Dividendenpryramide

Dabei ist die Pyramide hierarchisch nach dem Risiko aufgebaut. Unser Dividenden-Experte Johann Werther erklärt: "Auf der untersten Stufe haben wir Einkommens-Aktien. Also stabile, verlässliche Zahler, die immer gute Erträge leisten, die auch psychologisch sehr wichtig sind, damit der Anleger am Markt bleibt." Ein Beispiel dafür ist etwa die Allianz-Aktie.

Und Johann Werther fährt fort: "In der nächsten Stufe haben wir Value Aktien. Also günstig bewertete Aktien mit defensiven Geschäftsmodellen, die aber auch eventuelle Chancen durch eine Unterbewertung mitbringen." Ein Beispiel hier ist dann die Deutsche Telekom-Aktie.

"Dann in der nächsten Stufe haben wir Blend Aktien. Das sind Aktien, die auch teilweise für das Wachstum des Portfolios mitverantwortlich sind. Weil Blend eine Mischung aus Growth und Value ist. Und im letzten Bereich Growth haben wir eben eher risikoreichere Wetten, die auch mal schiefgehen können, die aber im Gesamten dem Portfolio nicht schaden."

Das gesamte Video mit allen Einschätzungen zur Dividendenpyramide und auf welche Dividenden-Aktien setzen sollten, sehen Sie jetzt hier.

Allianz, Deutsche Telekom und Microsoft als Dividenden-Aktien

Dabei sehen aktuell insbesondere die Dividenden-Aktien von Allianz und Deutsche Telekom sehr gut aus. So empfiehlt BÖRSE ONLINE aktuell die Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 280 Euro und einem Stoppkurs bei 157,50 Euro. Der Aufwärtstrend der Allianz-Aktie ist intakt und Anleger können weiter einsteigen.

Und auch bei der Deutschen Telekom-Aktie sieht es aktuell wieder besser aus. Die Aktie konnte wieder über die wichtigen Gleitenden Durchschnitte der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie gelangen. BÖRSE ONLINE rät auch bei der Deutsche Telekom-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 26,00 Euro und einem Stopp bei 17,00 Euro.



Und warum die Microsoft-Aktie eine gute Dividenden-Aktie ist, auf wie viele Dividenden-Werte man für den Vermögensaufbau mit der Dividendenpyramide bauen sollte und welche Aktien sich in der Growth-Kategorie eignen, das erfahren Sie jetzt im neuen Youtube Video von BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie auch: Dieses Unternehmen mit KGV 7,2 und 5,3 Prozent Dividendenrendite will seine Ausschüttung nie wieder senken

oder: Morningstar empfiehlt diese Weihnachts-Aktien: Unterbewertete Burggraben-Aktien für Dezember

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Deutsche Telekom.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.