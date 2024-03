Die Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt Anlegern jetzt nicht auf die Top-Sieben Werte aus Amerika, sondern die Magnificent Seven aus Europa – die sogenannten GRANOLAS zu setzen. Ein sinnvolles Investment?

Die Magnificent Seven gelten für viele Anleger und Analysten als überbewertet, allerdings sieht Goldman Sachs jetzt eine andere Chance für Investoren sich bei einigen Large Caps einzukaufen:

Nicht auf die Magnificent Seven, sondern auf diese europäischen Aktien jetzt setzen

Die Rede ist von den sogenannten GRANOLAS, den Magnificent Seven aus Europa, die die Analysten von Goldman Sachs vor einigen Wochen definiert hatten. Konkret besteht diese Ansammlung aus folgenden Werten:





GSK

Roche

ASML

Nestlé

Novartis

Novo Nordisk

L'Oreal

LVMH

AstraZeneca

SAP

Sanofi





Doch warum sieht Goldman Sachs jetzt mehr Potenzial bei diesen europäischen Value-Aktien statt bei den amerikanischen Wachstumstiteln?

Das spricht laut Goldman Sachs für europäische Aktien

Ursache für den Schwenk der Analysten zu den Europa-Aktien ist laut der Studie der Investmentbank einerseits die Bewertung der europäischen Titel und das vermutlich stabilere Gewinnwachstum in der Zukunft. Denn anders als die Magnificent Seven besteht bei den GRANOLAS kein Tech-Risiko und zusätzlich ist, die Marktposition der Unternehmen laut den Experten wesentlich schwerer anzugreifen.

Aus diesem Grund empfiehlt Goldman Sachs jetzt die Aktien der GRANOLAS, die zumindest auf risikoadjustierter Basis die Magnificent Seven outperformen konnten. Doch ist es jetzt wirklich eine gute Idee auf die besten Aktien Europas, statt auf die besten Werte Amerikas zu setzen?

GRANOLAS oder Magnificent Seven

Grundsätzlich sollten Anleger weder die eine Anlage noch die andere ausschließen. Denn die Realität ist: Wer sich nicht breit aufstellt, der verpasst Chancen. Zwar lauern letztere aktuell besonders in Europa, weil US-Fondsmanager immer häufiger auf den Markt setzen, allerdings haben die Magnificent Seven in der Vergangenheit bereits beweisen, dass man stets für eine Überraschung gut ist.

Dementsprechend empfiehlt es sich für Anleger, sich breit zu positionieren und neben den GRANOLAS zusätzlich auf die Magnificent Seven zu setzen. Letztere Titel zusammen mit einigen anderen aussichtsreichen Tech-Werten finden Sie im BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index.

Lesen Sie auch:

“Stärkster Rückgang seit mehr als 20 Jahren” – So viel weniger ist Ihre Immobilie jetzt wert

Oder:

Unter dem Radar: Diese zwei spannenden Tech-Riesen bieten bis zu 35% Kurschance