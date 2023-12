Die Experten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für den S&P500 für das Jahr 2024 erneut nach oben angepasst. So viel Rendite erwarten die Analysten jetzt:

Nach dem elektrisierenden Jahresausklang mit entsprechender Rallye seit Ende Oktober steigen die Erwartungen an den Markt für das Jahr 2024. Auch die Experten von Goldman Sachs haben ihre Prognose für den amerikanischen Leitindex erneut erhöht. So viel Rendite stellen die Analysten in Aussicht:

So hoch steigt der S&P500 im Jahr 2024

Bis auf 5.100 Punkte soll der S&P500, laut dem Goldman Sachs Team rund um den Experten David Konstin, steigen. Dies wäre nicht nur ein neues Allzeithoch für den Index, sondern entspräche auch vom jetzigen Niveau einer Rendite von 7,6 Prozent und das trotz zuletzt sehr stark gelaufener Märkte.

Noch Mitte November, während der starken Rallye an den Börsen, hatte Goldman Sachs übrigens ein Kursziel von 4.700 Punkten, also leicht unter dem aktuellen Niveau, ausgegeben. Doch was macht die Analysten plötzlich so optimistisch?

Darum ist Goldman Sachs jetzt noch optimistischer

In der Studie erläuterten die Experten, dass sie für 2024 aufgrund der sinkenden Zinsen ein deutliches Gewinnwachstum der Unternehmen von rund fünf Prozent erwarten würden. Diese Dynamik, gepaart mit besseren Aussichten, dürfte laut den Analysten zu einer Aufwertung bei den Aktien führen.

Zudem erklärte Studienleister David Konstin ein weiteres Szenario, das für steigende Kurs spricht. So sind in den vergangenen Monaten Billionenbeträge in Geldmarktfonds geflossen, um hohe Zinsen abzugreifen. Sollte sich nun aber das Zinsniveau wie erwartet absenken, könnten Teile dieser Gelder wieder ihren Weg in den Aktienmarkt finden, so der Experte.

Wie geht es beim S&P500 weiter?

Die Analysten von Goldman Sachs sind also wieder deutlich optimistischer, nach fast zwei Jahren der Warnungen an Anleger. Allerdings sollten Investoren bei all der Euphorie nicht vergessen, dass Aktien bereits gut gelaufen und die Bewertungen in die Höhe geschossen sind. Um Enttäuschungen zu vermeiden, bietet es sich daher an, etwas konservativer zu kalkulieren, auch wenn die Aussichten auf das Jahr 2024 wesentlich besser sind, als sie es für 2023 waren.

Lesen Sie auch:

Kommt doch eine harte Landung? Zu diesem Zeitpunkt soll der Aktienmarkt nächstes Jahr laut Chart-Experte um 25 Prozent einbrechen

Oder:

Ex-Banker verrät: Während der Blackout-Saison sollten Anleger jetzt das mit ihren Aktien machen