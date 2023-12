Sollte man erste Aktien bereits jetzt schon wieder verkaufen? Ist die Stimmung am Markt schon wieder zu gut? Ex-Banker Golo T. Kirchhoff verrät, was die Blackout-Saison für Anleger bedeutet und was demnächst auf uns alle zukommt.

Die Rallye läuft: DAX, S&P 500 und Co steigen schön an und befinden sich wieder in einem Bullenmarkt. Doch jetzt warnt unser Experte Golo T. Kirchhoff Anleger vor der jetzigen Blackout-Phase:

Blackout-Phase an den Märkten

"Und dann haben wir jetzt noch rund eine Woche Blackout-Phase. Das heißt, kein Notenbänker spricht mehr über weiteren Zinsverlauf. Wie sehen die Renditen aus? Ist die Wirtschaft so robust, dass weitere Zinserhöhungen eventuell im Raum stehen könnten? Das alles ist erst mal vorbei. Das heißt, die Anleger fischen erst einmal im Dunkeln. Was bedeutet das? Viele Profianleger werden jetzt abschätzen, nehme ich die Gewinne mit oder spekuliere ich auf den 14. Dezember?", sagt Experte Kirchhoff.

Denn in der kommenden Woche werden sowohl die US-Notenbank Fed am Mittwoch (13. Dezember um 20:00 deutscher Zeit) die nächste Zins-Entscheidung verkünden. Und am Donnerstag, 14. Dezember dann um 14:15 die Europäische Zentralbank EZB. Doch sollten Anleger dann jetzt erste Aktien schon wieder verkaufen?

Erste Aktien trotz Bullenmarkt jetzt schon wieder verkaufen?

Golo Kirchhoff ist auch in der Chartanalyse bewandert. Im aktuellen Video auf dem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE verrät er, dass sich der DAX und der S&P 500 jetzt technisch gesehen wieder in einem Bullenmarkt befinden. Und zum DAX-Verlauf sagt er: "Ich erwarte beim DAX 17300 Punkte oder 17500 Punkte. Denn das ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario, das wir erreichen können. Aber zu viel Euphorie, ist für mich nicht als Trader angebracht."

Doch wie hält er es mit den großen US-Aktien? Und wie weit kann der Bullenmarkt den S&P 500 jetzt antreiben? Warum Golo T. Kirchhoff jetzt bald erste Gewinne empfiehlt mitzunehmen und warum es im ersten Quartal 2024 in den USA ruppig werden könnte, sehen Sie jetzt im neuen Video.

