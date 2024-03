Laut den Analysten von Goldman Sachs werden Unternehmen ihre Aktienrückkäufe deutlich steigern. Doch was bedeutet das für Aktionäre? Ist damit eine noch stärkere Rallye als aktuell schon vorprogrammiert?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs sehr positive Aussichten für die Märkte in Bezug auf das Thema Aktienrückkäufe angekündigt. Kann das die Börsen weiter nach oben treiben?

Goldman Sachs: Unternehmen werden massiv Aktien zurückkaufen

Denn nachdem die Aktienrückkäufe im amerikanischen Leitindex in einem schwierigen Jahr 2023 den zweitstärksten Rückgang in der Geschichte des S&P500 erlebt haben, sollen sich das Volumen der Shareholder-Value-Programm 2024 wieder deutlich steigern. Insgesamt gehen die Experten von Goldman Sachs davon aus, dass 925 Milliarden US-Dollar an Aktien in diesem Jahr zurückgekauft werden - 13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Goldman Sachs S&P500 Aktienrückkäufe

„Das Gewinnwachstum ist der wichtigste Treiber für Aktienrückkäufe auf Indexebene und erklärt etwa die Hälfte der Schwankungen von Jahr zu Jahr“, sagte Stratege Cormac Conners. „Wir haben kürzlich unsere EPS-Prognosen (S&P500) für 2024 und 2025 angehoben, da sich das Wirtschaftswachstumsumfeld verbessert und die Margen und Erträge der Mega-Cap-Technologiewerte stärker ausfallen als zuvor erwartet.“

Dementsprechend dürfte es laut Goldman Sachs bald eine Welle von Aktienrückkäufen geben, die sich 2025 verstärkt fortsetzen soll. Für das kommende Jahr rechnen die Experten mit 1,07 Billionen US-Dollar an Volumen – einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Läutet das womöglich eine noch stärkere Rallye an den Märkten ein?

Rallye durch Aktienrückkäufe schon vorprogrammiert?

Tatsächlich dürfte ein starker Anstieg von Aktienrückkäufen und eventuell auch von Dividendenzahlungen eine positive Auswirkung auf die Märkte haben und könnte die Kurse zumindest in Teilen antreiben. Allerdings muss dazu das makroökonomische Umfeld weiter passen und Unternehmen müssen die in Aussicht gestellten Gewinne, auf deren Basis die Aktienrückkäufe durchgeführt werden sollen, auch verdienen.

Zumindest aber statistisch gesehen steigen Aktien infolge von massiven Aktienrückkäufen, was ein positives Signal für die Börsen ist. Wer konkreter darauf spekulieren will, der kann einen Blick auf den Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF (WKN: A2H562) werfen. Dieser Fonds bietet Zugang zu Aktien aus dem S&P500, die die höchste Rückkaufquote in den vergangenen 18 Monaten hatten.

Lesen Sie auch:

Finanzielle Freiheit im Alter – dieser ETF macht es möglich

Oder:

Zum Schnäppchenpreis: Das die aktuell günstigsten Welt-ETFs