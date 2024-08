Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat überzeugende Quartalszahlen vorgelegt, aber am Ausblick scheiden sich die Geister. Dabei tut das Management nichts anderes als erwartet: Es investiert kräftig in künstliche Intelligenz (KI) – und das birgt enorme Chancen.

Alphabet, der Mutterkonzern des weltweit führenden Suchmaschinenbetreibers Google, präsentierte jüngst solide Zahlen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um fast vierzehn Prozent auf 84,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,89 Dollar, was einem Anstieg von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und die Analystenerwartungen um sechs Cent übertraf.

Trotz dieser positiven Zahlen verunsicherte der Ausblick die Investoren. Das Management unter CEO Sundar Pichai erklärte, dass hohe Investitionen notwendig seien, um die Konkurrenz auf Abstand zu halten, was die Marge belasten werde.

Die Reaktion der Börse auf diese Ankündigungen war negativ. Die A-Aktie schloss die vergangene Handelswoche mit einem Minus von etwa sieben Prozent. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch den Start der KI-getriebenen Suchmaschine SearchGPT. Dieses von den ChatGPT-Machern entwickelte Konkurrenzprodukt lieferte teils unbefriedigende Treffer und falsche Daten. Auch Alphabets eigene Bemühungen, KI in den Suchprozess zu integrieren, führten laut Medienberichten zu absurden Ergebnissen, wie etwa dem Ratschlag, Käse auf der Pizza mit ungiftigem Klebstoff zu befestigen.

Investitionen in KI: Notwendige Kosten für zukünftige Erfolge

Um selbstlernenden Maschinen solche Fehler abzugewöhnen, sind erhebliche Investitionen notwendig. Alphabet kann jedoch auch Erfolge vorweisen. Die Forschungstochter Google DeepMind macht deutliche Fortschritte bei der Lösung komplexer Mathematikprobleme, und die Software der fahrerlosen Waymo-Taxis wird nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser. Obwohl sich dies noch nicht in steigenden Umsätzen widerspiegelt, zeigt es, dass Alphabet sich für die Zukunft rüstet. Im Gegensatz zu defizitären Start-ups kann sich der Konzern diese Investitionen leisten. Im letzten Quartal lagen die KI-Investitionen bei für Analysten überraschend hohen 2,2 Milliarden Dollar, bei einem Quartalsgewinn von 23,7 Milliarden US-Dollar. So schlimm kann das Margenproblem also nicht sein.

Börse Online sieht mit einem Kursziel von 200 Euro jetzt fast 30 Prozent Luft nach oben.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf mehrere der besten Kandidaten der Branche setzt.

Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Diese finden Sie hier

Wenn Sie regelmäßig von ausführlichen Analysen zu den Märkten und heißen Aktien-Tipps profitieren möchten, können Sie sich BÖRSE ONLINE jetzt direkt im Aktionsabo zum Vorteilspreis holen: Sie erhalten 3 Ausgaben für nur 9,90 Euro statt 17,40 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).