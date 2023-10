Die Aktien der Deutschen Telekom könnten bald um 31 Prozent zulegen, unter anderem wegen dieser positiven Nachrichten am Mittwoch – Das müssen Anleger jetzt wissen:

Die Aktie der Deutschen Telekom könnte bald steil nach oben steigen, hauptsächlich wegen guter Ergebnisse der Tochter T-Mobile US. So hat der Mobilfunkanbieter auf dem hart umkämpften US-Markt wieder mehr Marktanteile gewonnen als die Konkurrenz und überrascht Anleger noch durch einige zusätzliche Nachrichten – Das ist jetzt wichtig:

Grandiose Nachrichten für die Telekom-Aktie

Im dritten Quartal zählte die Tochter der Deutschen Telekom insgesamt 850.000 neue Vertragskunden, wie der US-Mobilfunker am Mittwoch mitteilte. Das sind 90.000 mehr als in den Monaten April bis Juni. Im zweiten Quartal hatte T-Mobile US seine Kundenzahl so stark gesteigert wie zuletzt vor acht Jahren.

Ein Treiber waren neue Paketangebote rund um das neue iPhone 15 von Apple. Die Rivalen AT&T und Verizon konnten im dritten Quartal lediglich 468.000 beziehungsweise 100.000 Kunden hinzugewinnen.

Zahlen von Telekom Tochter T-Mobile überzeugen

Mit 19,25 Milliarden Dollar blieb der Gesamtumsatz jedoch leicht hinter dem Ergebnis des Vorjahres von 19,48 Milliarden und den Analystenschätzungen von 19,32 Milliarden zurück. Der Umsatzrückgang sei allein auf das schrumpfende Geschäft mit Mobilfunk-Endgeräten zurückzuführen, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte. Im Rahmen des Zusammenschlusses von T-Mobile US und Sprint hätten ehemalige Sprint-Kunden Endgeräte gekauft, die mit dem T-Mobile-Netz kompatibel sind. Zudem habe der Konzern das Geschäft des Endgeräte-Leasings mit Endkunden wie geplant weiter zurückgefahren.

Für das Gesamtjahr ist T-Mobile US optimistischer und will 5,7 bis 5,9 Millionen Nutzer mit festen Verträgen hinzugewinnen, statt wie zuvor erwartet 5,6 bis 5,9 Millionen. Der bereinigte freie Cashflow soll neu zwischen 13,4 und 13,6 Milliarden Dollar liegen, verglichen mit der vorherigen Prognose von 13,2 bis 13,6 Milliarden.

Zudem hat T-Mobile vor wenigen Wochen erstmals die Zahlung einer Dividende angekündigt. Der Telekom sollen daher in den kommenden Quartalen rund 1,8 Milliarden US-Dollar nach Steuern in die Kassen fließen.

Das bedeutet 31 Prozent Kurspotenzial für die Telekom-Aktie

Diese Nachrichten sind also allesamt sehr positiv für die Telekom-Aktie und genau das, was die Anteilsscheine jetzt gebraucht haben. Denn mit dem aktuellen Kursniveau bei 20,48 Euro steht das Papier erneut knapp unterhalb der 200-Tage-Linie und dürfte nun ein drittes Mal versuchen diese zu übersteigen.

Sollte dieses Mal ein nachhaltiger Anstieg, getrieben von den guten Nachrichten, erfolgen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie der Telekom noch deutlich weiter steigt. In einem solchen Szenario sind auch Steigerungen um bis zu 31 Prozent möglich, was gleichzeitig ein Erreichen des aktuellen durchschnittlichen Kursziels der Analysten bedeuten würde.

Mit Material von Reuters

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.