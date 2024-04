Alle an der Börse fragen sich jetzt: Wie tief geht diese Aktien-Korrektur? Wir verraten, welche überraschenden Daten es gibt und ob dies die letzte Chance zum Nachkaufen ist.

Um ziemlich genau jeweils 5,0 Prozent haben deutsche Aktien und US-Aktien in den vergangenen Tagen korrigiert. Weil die Märkte ihren Trend verloren haben und die hohen Niveaus nicht halten konnten, weil die Zins-Aussichten in den USA schlechter aussehen und weil der Nahost-Konflikt belastet. Überraschende Daten zeigen jetzt, was als nächstes passieren dürfte:

Wenn das passiert, dann gibt es eine Aktien-Korrektur

Unser Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff hat den US-Markt genau analysiert. Denn er sagt: "Deutsche Aktien sind für mich nichts. Ich konzentriere mich nur auf US-Aktien. Denn da brummt es."

Um die Börse zu bewerten zieht Kirchhoff nun den Chart des S&P 500 zurate. Und dieser wartet mit einer interessanten Statistik auf: "Bei dem S&P 500 sind wir gerade an der Schwelle, den EMA 50-Durchschnitt zu brechen. Dies ist ein gleitender Durchschnitt, der den Trend angibt. Und das bedeutet ein bisschen Gefahr und dass wir in einer heiklen Phase sind."

Kichhoff sagt, dass der S&P 500 jetzt bis auf 4.800 Punkte korrigieren könnte, dass dies aber gesund sei, damit der Anstieg danach fortgesetzt werden kann. Und er sagt: "Wenn man sich den S&P 500 seit 1990 anschaut, dann gab es 20 mal das Ereignis, dass es mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent eine Korrektur im Folgemonat gab, wenn der S&P 500 an drei aufeinanderfolgenden Tagen verloren hat. Und dies war letzte Woche der Fall." Tatsächlich korrigierte der US-Aktien-Index am Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sogar 5 Tage in Folge. Doch was sollte man jetzt tun? Kaufen oder verkaufen?

Letzte Chance an der Börse, um günstig Aktien einzukaufen?

Für den Ex-Banker Golo T. Kirchhoff ist klar, dass die Börse nach einer kleinen Korrektur wieder nach oben streben wird. Allerdings könnte es in den nächsten zwei bis vier Wochen noch etwas bergab gehen. Deswegen empfiehlt Kirchhoff jetzt, vorerst auf ein paar defensive Aktien zu gehen und diese zu kaufen. Konkret nennt er drei Aktien mit hohem Kurspotenzial, die er jetzt kaufen würde.

Um welche 3 Aktien es sich dabei handelt, auf welche Indikatoren Kirchhoff schaut, um die Börsen zu bewerten und welche von Kirchhoffs Aktien-Empfehlungen zuletzt 65 Prozent in 12 Wochen brachte

