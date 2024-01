Am letzten Donnerstag war die Aktie des Technologiekonzerns Infineon Tagessieger im DAX. Laut Analysten könnte es nach einem schwachen Start ins Jahr 2024 langfristig für das Wertpapier jetzt wieder aufwärts gehen.

Mit einem Plus von zwischenzeitlich 4,81 Prozent war die Aktie von Infineon am vergangenen Donnerstag der große Gewinner im DAX. Das Wertpapier profitierte dabei nach einem schwachen Start im Jahr 2024 laut Experten von einer Branchenerholung in der Chipindustrie, die zuletzt unter einer sinkenden Nachfrage bei Smartphones litt. Rückenwind bekam die Aktie auch durch einen positiven Zahlenausblick des Branchenriesen TSMC aus Taiwan. Aber geht es jetzt auch so erfreulich weiter? Die Analysten von Berenberg hoben jüngst ihr Kursziel für die Infineon-Aktie von 44 auf 46 Euro an und raten weiter zum Kauf.

Darum sieht es für die Aktie von Infineon gerade gut aus

Wie Analystin Tammy Qiu von Berenberg in einer am Montag vorliegenden Studie mitteilte, dürfte die Erholung der Investitionen in der Halbleiterbranche 2024 zwar begrenzt bleiben, im Folgejahr aber zunehmen. Bei Infineon sei eine schwierige Lage im Kundenkreis der Automobilindustrie schon im Konsens berücksichtigt. Unterdessen senkten die Analysten der Citigroup ihr Kursziel für Infineon von 55 auf 53 Euro, raten aber weiterhin zum Kauf. An der Börse sah es am Montagmorgen für Infineon gut aus. Der Kurs lag zwischenzeitlich mit 2,09 Prozent im Plus und damit auf dem zweiten Platz bei den DAX-Gewinnern.

Mit Material von dpa-AFX

