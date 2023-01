Autonome Fahrzeuge benötigen zuverlässige und detaillierte 360° Umgebungsinformationen bei allen erdenklichen Verkehrs- und Witterungsverhältnissen. Ein deutscher Autobauer hat nun nach eigenen Angaben die erste Zertifizierung weltweit für hochautomatisiertes Fahren nach SAE Level 3 für den US-amerikanischen Straßenverkehr im Bundesstaat Nevada erhalten.

Es ist die Rede von dem deutschen Autobauer Mercedes. Das so genannte DRIVE PILOT ermöglicht es dem Fahrer unter bestimmten Bedingungen die dynamische Fahraufgabe an das Fahrzeug abzugeben.



DRIVE PILOT wird auf dem US-Markt als Sonderausstattung für die Modelle S Klasse und EQS im Modelljahr 2024 erhältlich sein. Die ersten Fahrzeuge sollen im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2023 an Kunden ausgeliefert werden.



Ziel sei es, DRIVE PILOT noch in diesem Jahr auch in Kalifornien einzuführen. Laut Mercedes sind die benötigten Zertifizierungsunterlagen bereits bei den zuständigen Behörden eingereicht.



Markus Schäfer, Mitglied des Vorstandes und Chief Technology Officer ist jedenfalls überzeugt und bezeichnet die Zertfizierung in Nevada als den "Beginn einer neuen Ära beim automatisierten Fahren."



Sollte es dem Stuttgarter Unternehmen gelingen weitere Zertifizierungen in den USA erhalten, könnte das Unternehmen zu einem der Big Player des autnonomen Fahrens werden. Die amerikanische Investmentbank J.P. Morgan ist weitherin von dem Unternehmen überzeugt. Die Amerikaner haben jüngst die Aktie unverändert als "Outperformer" mit Kursziel 90 Euro eingestuft.



Die Aktie von Mercedes ist Bestandteil des 30 Werte umfassenden BÖRSE Online Aktien für die Ewigkeit Index und hat dort aktuell die sechst -höchste Indexgewichtung. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABN können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung des Index teilhaben.

