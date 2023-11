Wie geht es nächstes Jahr weiter an den Börsen? Die Analysten von Morgan Stanley offenbarten nun, wie sich die Aktienmärkte 2024 entwickeln könnten – das können Anleger erwarten

2023 war ein aufregendes Jahr an den Börsen. Obwohl nach wie vor Krisen wie die Inflation, hohe Zinsen und geopolitische Spannungen herrschten, ging es vor allem im ersten halben Jahr an den Aktienmärkten bergauf. Der Grund lag vor allem in der Begeisterung um künstliche Intelligenz und deren Möglichkeiten sowie Hoffnungen auf ein Ende der strengen Zinspolitik. Seit Juli durchliefen die großen Indizes dann einige Korrekturen.

Dennoch liegt der S&P 500 seit Jahresanfang insgesamt 15 Prozent im Plus, beim DAX sind es knapp über acht Prozent. Doch was können Anleger für nächstes Jahr erwarten? Die Top-Experten von Morgan Stanley gaben nun ihre Prognose für 2024 bekannt.

So könnten sich die Aktienmärkte 2024 laut Morgan Stanley entwickeln

Laut den Analysten von Morgan Stanley soll der S&P 500 das Jahr 2024 bei 4.500 Punkten beenden. Das sind relativ maue Aussichten, da es zum Stand jetzt gerade einmal ein Plus von zwei Prozent bedeuten würde. Außerdem erwarten die Experten einen Anstieg des Gewinns je Aktie von sieben Prozent bei den Unternehmen des Index sowie ein Umsatzwachstum zwischen vier bis fünf Prozent. Sie rechnen mit einer „bescheidenen Margensteigerung“ aufgrund sinkender Arbeitskosten.

Bevor sich eine „dauerhafte“ Erholung durchsetze, werde sich der Gegenwind bei den Gewinnen noch bis zum Anfang des nächsten Jahres fortsetzen.

Mit Material von Reuters

