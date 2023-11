Weiß sie etwas, das wir nicht wissen? Bereits mehrfach verkaufte die bekannte Investorin Cathie Wood diesen Monat Aktien des KI-Unternehmens Nvidia. Könnte sie damit recht haben?

Cathie Wood ist bekanntlich ein großer Fan von künstlicher Intelligenz. Mit ihren aktiv gemanagten Ark ETFs investiert sie gleich in mehrere Unternehmen, die von der Technologie profitieren. Doch die Tech-begeisterte Investorin beging 2023 dabei – so scheint es jedenfalls – einen großen Fehler. Denn ausgerechnet die Aktie, die als größter KI-Profiteur gilt, schmiss sie zu früh aus dem Portfolio. Im Oktober 2022 waren in ihrem Flaggschiff-ETF, dem Ark Innovation ETF, 750 000 Aktien des Grafikkartenherstellers Nvidia. Sie reduzierte die Position zunehmend, trennte sich im Januar gänzlich davon. Seitdem gewannen die Aktien über 200 Prozent.

Gegenüber "Barron's" verriet sie im Sommer: „Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass unser Flaggschifffonds die Aktie nicht mehr besitzt. Für diejenigen, die glauben, dass wir nie auf die Bewertung achten: Es war die Bewertung, die uns dazu gebracht hat, die Aktie zu verkaufen. Nvidia wird derzeit zu einem sehr hohen Multiplikator der Einnahmen verkauft." Seitdem reduzierte sie die Nvidia-Position, die auch noch in anderen ihrer ETFs war, zunehmend. Auffällig ist: Im November verkaufte sie die Aktien des KI-Profiteurs erneut – und das gleich mehrmals.

Cathie Wood reduziert Nvidia-Position weiterhin drastisch

Ein Blick auf ihre Transaktionen im November zeigt, dass Cathie Wood diesen Monat schon ganze fünf Mal Nvidia-Aktien verkauft hat. Dreimal warf sie die Aktien aus ihrem Ark Autnomous Technology & Robotics ETF, zweimal aus ihrem Ark Genomic Revolution ETF. Beim Technology & Robotics ETF verkaufte sie im November insgesamt schon 10.210 Aktien, beim Genomic Revolution ETF 2.657 Aktien. Insgesamt verkaufte sie also Nvidia-Aktien im Wert von fast sechs Millionen Dollar.

Ein Blick auf ihre ETFs zeigt jedoch: Zwar verbannte sie die Nvidia-Aktie gänzlich aus ihrem Flaggschiff ETF. Sowohl im Ark Next Generation Internet ETF, im Genomic Revolution ETF, im Fintech Innovation ETF als auch im Autonomous Driving ETF ist die Aktie aber noch immer enthalten. Insgesamt hält Wood derzeit damit immer noch über 142.000 Nvidia-Aktien, was derzeit einem Wert von knapp 64 Millionen Dollar entspricht.

Sollten Sie wie Cathie Wood auch Nvidia-Aktien verkaufen?

Erst im Herbst sprach Cathie Wood auf einer Konferenz in München und äußerte sich hier ebenfalls zur Nvida-Aktie. „Wir konzentrieren uns wirklich auf die Unternehmen, über die die meisten Leute im Moment nicht sprechen. Nvidia ist einfach, aber es ist auch sehr teuer und sehr offensichtlich", so die Investorin, wie Bloomberg berichtete. Es kann gut sein, dass Wood die jüngsten Gewinne der Nvidia-Aktie mitnehmen wollte, um diese wieder in andere, weniger offensichtliche Unternehmen zu investieren. Wer aktuell Nvidia-Aktien besitzt, sollte sie jedoch nicht verkaufen.

Auch, wenn die Aktie sicherlich irgendwann einer KI-Korrektur unterliegen könnte, da der Markt schon viel an Begeisterung für künstliche Intelligenz eingepreist hat: Langfristig ist Nvidia einer der führenden Spieler beim Thema KI und sollte von diesem Markt noch ordentlich profitieren. BÖRSE ONLINE rät hier zum Halten.

Wer dennoch nicht auf einzelne Kandidaten setzen mag, kann sich den BÖRSE ONLINE KI-Index ansehen. Er setzt auf die besten Spieler der Branche und gewährt Anlegern so einen breit gestreuten Zugriff auf den Megatrend.

Lesen Sie auch: Super-Zins-Chance: 13 Prozent Zinsen mit der Tech-Aktie von Amazon

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.