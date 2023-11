Aktien mit bis zu 90 Prozent Kurschance: Morgan Stanley nennt zwei spannende Favoriten, mit denen es möglich ist

Erwartet uns 2024 endlich wieder ein entspanntes und florierendes Jahr an den Märkten? Geht es nach den Analysten von Morgan Stanley, so zeigen sich diese bereits vorsichtig optimistisch. So heißt es in einer neuen Mitteilung: „Für das 3. Quartal erwartet der Konsens ein Umsatzwachstum von 1,7%, bevor im 4. Quartal und 2024 eine Erholung auf 3 bis 4% erwartet wird... und für 2024 wird ein EPS-Wachstum von 12% erwartet. Obwohl die Schätzungen für 2023 und 2024 seit Februar relativ unverändert geblieben sind, nähert sich der Konsens... für den S&P 500 neuen Höchstständen, da die Zeitgewichtung mehr von der Schätzung für 2024 berücksichtigt."

Doch auf welche Aktien sollten Anleger jetzt setzen, damit sie nächstes Jahr möglichst viel von dieser Erholung profitieren? Das Finanzportal „TipRanks“ entdeckte vor diesem Hintergrund zwei Aktien, auf die es die Analysten von Morgan Stanley nun besonders abgesehen haben. Und die bieten Kurschancen von mindestens 20 Prozent.

Morgan Stanleys Favorit mit fast 90 Prozent Kurschance: Cytokinetics

Cytokinetics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Muskelaktivatoren und Muskelinhibitoren als potenzielle Behandlungsmethoden für Menschen mit Krankheiten, die an eingeschränkten Muskelfunktionen leiden. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von über drei Milliarden Dollar, ist also kein kleiner Kandidat fürs Depot. Allerdings ist Cytokinetics unter dem Strich noch nicht profitabel und könnte dieses Geschäftsjahr eine deutliche Umsatzeinbuße von fast 50 Prozent einbüßen. Aber: Bei Cytokinetics befindet sich ein Medikament derzeit in der Spätphase der Entwicklung und hat bereits die Phase-3-Tests abgeschlossen. Wenn dieses Medikament zugelassen wird, könnte das für zusätzlichen Schub sorgen. Cytokinetics hat noch ein weiteres Medikament namens Aficamten im Spätstadium, das sich laut TipRanks in der Phase-3-Studie befindet, das sehr vielversprechend wirkt.

Morgan Stanley Analyst Jeffrey Hung begrüßt die Phase-3-Studienergebnisse. „Wir glauben, dass Aficamten klinisch weitgehend risikolos ist, da es den gleichen Wirkmechanismus wie Camzyos hat. Aficamten wird wahrscheinlich aufgrund seiner verbesserten Eigenschaften (kürzere Halbwertszeit und schnellere Titration/Reversibilität) differenziert werden, was möglicherweise zu weniger strengen Anforderungen an die Risikobewertung und -minderung (REMS) und/oder zu einer verbesserten Wirksamkeit führt.“ Er stuft die Aktie als Overweight ein und gibt ihr ein Kursziel von 60 Dollar.

Morgan Stanleys Favorit mit fast 75 Prozent Kurschance: LifeStance Health Group

Die LifeStance Health Group stellt Dienste im Bereich der psychischen Gesundheit bereit und verbindet Patienten sowohl mit persönlichen als auch virtuellen Online-psychatrischen Diensten. Damit reagiert das Unternehmen auf eine enorm hohe Nachfrage, da immer mehr Menschen in diesem Bereich Hilfe in Anspruch nehmen wollen, sie aufgrund eines Mangels an Therapieplätzen aber nur schwer bekommen. Craig Hettenbach, Morgan-Stanley-Analyst, gibt sich optimistisch, wie TipRanks berichtet: „Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatzanstieg erzielen wird und erwarten für das vierte Quartal eine höhere Prognose. Da das Jahr 2023 als Jahr der Investitionen in das Unternehmen bezeichnet wird, erwarten wir zusätzliche Anekdoten über operative Verbesserungen (z. B. Verringerung der Besuchsabbruchraten, erhöhte Produktivität der Kliniker, verbesserte Trichterkonversion), die das Vertrauen in eine Margenexpansion im Jahr 2024 stärken“. Und: „Seitdem der Branchenveteran Ken Burdick im September 2022 als Chairman und CEO zu LifeStance gestoßen ist, hat sich die Ausführung deutlich verbessert, doch die Aktie ist um 30% gefallen und das Short-Interesse ist um 40% gestiegen. Dies steht im Widerspruch zu den Verbesserungen im Geschäftsmodell des Unternehmens und den starken säkularen Wachstumstreibern im Bereich der psychischen Gesundheit.“

Er stuft die Aktie als Overweight ein und setzt das Kursziel bei zehn Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei über zwei Milliarden Dollar. LifeStance Health kann den Umsatz seit einigen Jahren stetig im zweistelligen Bereich erhöhen, auch für das aktuelle Geschäftsjahr und 2024 wird ein zweistelliges Plus erwartet. Zwar ist der Gewinn je Aktie noch nicht positiv, doch auch dieser Schwelle nähert sich das Unternehmen immer mehr an.

