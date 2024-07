Diese Aktien stehen kurz davor Ex-Dividende zu gehen und bieten jetzt bis zu 13,7 Prozent an Ausschüttungsrendite. Ein klarer Kauf bei diesen hohen Ausschüttungen trotz einer bereits beendeten Dividendensaison?

Wer hohe Dividenden kassieren möchte und das möglichst bald, der sollte einen Blick auf die Aktien werfen, die in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen. Denn hier bieten sich hohe Ausschüttungen von bis zu 13,7 Prozent.

Wichtig dabei: Nur wer die Aktien am Ex-Dividendentag hält, hat einen Anspruch auf die Ausschüttungen. Dementsprechend heißt es jetzt schnell sein, wenn man noch Dividenden kassieren möchte.

In dieser Woche noch bis zu 13,7% Dividendenrendite sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:





Gecina – Ex-Dividende: 02.07.2024 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Bank of Nova Scotia – Ex-Dividende: 03.07.2024 – Dividendenrendite: 6,9 Prozent

Iberdrola – Ex-Dividende: 04.07.2024 – Dividendenrendite: 4,3 Prozent

Workspace – Ex-Dividende: 04.07.2024 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Bristol-Myers Squibb – Ex-Dividende: 05.07.2024 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Two Harbors– Ex-Dividende: 05.07.2024 – Dividendenrendite: 13,7 Prozent





Diese Aktien könnten dabei einen genaueren Blick wert sein:

Dividendenaktie: Iberdrola

Erster spannender Wert ist der spanische Versorger Iberdrola, der sich insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien engagiert. Hier winken nicht nur satte Dividenden, sondern laut Analysten ebenfalls 13 Prozent Kurspotenzial.

Dividendenwert: Bristol-Myers Squibb

Ebenfalls interessant für Anleger ist der Dividendenwert Bristol-Myers Squibb. Der Pharmakonzern ist ein großer Player in der Branche und zuletzt wie der gesamte Sektor arg unter Druck geraten. Hier könnte sich ein Blick lohnen.

Dividendenwert: Two Harbors

Die höchste Dividendenrendite unter den Hochdividendenwerten in dieser Woche bietet allerdings Two Harbors. Der Finanzwert ist ein Investor in staatlich besicherte Hypothekenkredite und agiert mit hohem Hebel. Für die hohe Ausschüttung ist also auch ein entsprechend hohes Risiko vorhanden.

