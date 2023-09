Unternehmensprofil

Die Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ist eine internationale Bank und ein führender Finanzdienstleister in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik und Mittelamerika und Teilen Asiens. Die Bank bietet eine breite Palette an Beratung, Produkten und Dienstleistungen (einschließlich des privaten und kommerziellen Bankings, Wealth Management und Private Banking, Corporate und Investment Banking) für etwa 21 Millionen Einzelpersonen, kleine und mittelständische Unternehmen, Unternehmen und Regierungen in ganz Kanada und in der ganzen Welt. Die Kerngeschäftsfelder sind Canadian Banking, International Banking und Global Banking & Markets.

Offizielle Webseite: www.scotiabank.com