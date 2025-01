Die BioNTech-Aktie konnte am Donnerstag an der Börse ordentlich zulegen. Jetzt fehlen nur noch ein paar US-Dollar für ein massives Kaufsignal im Chart. Das müssen Anleger jetzt wissen.



Um mehr als sechs Prozent konnte die Aktie des Mainzer Unternehmens BioNTech am Donnerstag an den US-Börse zulegen. Damit könnte die Aktie jetzt wieder einen Angriff auf höhere Kursregionen starten, an denen der Titel zuletzt gescheitert war. Nimmt die Comeback-Story jetzt Schwung auf?



Das würde ein massives Kaufsignal bei BioNTech-Aktie auslösen

Derzeit notiert das Papier etwa bei 122 US-Dollar, das 52-Wochen-Hoch liegt bei um die 131 US-Dollar. Sollte die BioNTech-Aktie mit dem Schwung der letzten Tage in diese Regionen bei 130 US-Dollar vorstoßen können, würde das charttechnisch ein massives Kaufsignal für die Aktie generieren. Dann sind mittelfristig auch Werte zwischen 185 und 189 US-Dollar nicht ausgeschlossen, wo das Papier zuletzt 2022 stand.



Das könnte den BioNTech-Kurs weiter antreiben

Anschub könnte der Kurs der BioNTech-Aktie unter anderem von der Onkologie-Pipeline des Unternehmens erhalten, in der die Experten von Berenberg Research großes Potenzial sehen. „Die individualisierte Krebsimpfstoff-Plattform (iNeST), der bispezifische Antikörper PD-L1xVEGF (BNT327) und das HER2-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) bieten ein starkes Risiko-Ertrags-Profil", schreiben die Analysten.

Für das Jahr 2025 werden von BioNTech eine Vielzahl klinischer Ergebnisse erwartet, vor allem im Bereich der Krebsforschung. Sollte der Firma hier frühzeitig ein Durchbruch gelingen, wären ähnliche Wachstumsschübe wie zu Corona-Zeiten denkbar. Eine Position bei den Mainzern könnte sich also mit etwas Geduld mehr als bezahlt machen. Die Aktie von BioNTech finden SIe übrigens auch im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der geschäftsführende Chefredakteur, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.