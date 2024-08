Das ist die Frage, welche Anleger jetzt alle beschäftigen dürfte: Ist es schon Zeit zu kaufen oder kommt der große Crash erst noch? Ein Börsen-Experte verrät, wie es jetzt bei Aktien weitergehen könnte und warum die nächsten vier Wochen entscheidend werden dürften.

"Wir hatten und haben eine schwierige Gemengelage an den Börsen, die jetzt zu dem abrupten Abverkauf führten", verrät Ex-Banker und unser Aktien-Experte Golo T. Kirchhoff. "Die Angst vor einer Rezession in den USA, der Ukraine-Krieg, der Israel-Konflikt und nun der Carry-Trade in Japan haben die Anleger verunsichert", führt er weiter aus. "Doch jetzt könnte sich überraschend etwas ergeben, wie auch Daten zeigen", sagt der Experte.

Bullenfalle oder Historische Kaufchance?

So sagt Golo T. Kirchhoff, dass es zwar sei schwer sei, das Ganze abzuschätzen. Denn man habe jetzt eine starke kurzfristige Korrektur gesehen, die Anleger und die Börse verunsichert habe. "Aber das sind auch Einstiegsmöglichkeiten", sagt der Aktien-Experte. Denn: "Ich sehe jetzt hier nicht den ultimativen Crash, wie wir ihn 1987, 2000 oder 2008 gesehen haben. Sondern das ist jetzt einfach eine Bereinigung am Markt, was die generellen Bewertungen betrifft. Es ist normal, dass der Markt Luft holen muss. Dass es plötzlich in drei Tagen geschehen ist, das hat aber jeden überrascht."

So seien Anleger an der Börse erfolgsverwöhnt gewesen, weil fast alles einfach regelmäßig gestiegen sei. Und plötzlich sei die Volatilität zurückgekehrt, was man auch beim amerikanischen Volatilitäts-Index VIX sehen könnte. "Und der hat jetzt am Montag einen Höchstpunkt erreicht, fast so hoch wie zur Finanzkrise 2008." Dadurch könne man jetzt sehen, dass sich die Angst ziemlich schnell entladen habe. "Doch die nächsten vier Wochen sind jetzt entscheidend", sagt Kirchhoff.

Auf diese Aktien sollten Anleger jetzt setzen

Denn historisch würden diese Werte beim VIX zeigen, dass für die nächsten vier Wochen verschärfte Aufmerksamkeit gefordert ist. Nachdem sich die Aktien jetzt erholt haben, könnte es an der Börse nochmal unruhig werden. "Doch insgesamt hat sich der VIX von seinem Niveau von 65 bereits auf 24 abgeschwächt. Und ein Wert unter 20 wird als ruhig angesehen, viel fehlt also nicht mehr", sagt Kirchhoff.

So ist es für ihn aktuell auch keine Bullenfalle, die sich am Markt ausspielt. Von einer Bullenfalle spricht man an der Börse, wenn die Kurse hochlaufen, um Anleger wieder in Aktien zu locken, bevor es dann wieder deutlich nach unten geht.

Denn Golo T. Kirchhoff sagt auch: "Ich gehe davon aus, dass die Börsen am Ende des Jahres neue Rekordstände erreichen."

Auf welche 3 Aktien der Experte dafür jetzt konkret setzt und was nun seine Strategie ist, das sehen Sie direkt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

