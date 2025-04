Ein seltener Indikator schlägt Alarm: Zum erst fünften Mal in 37 Jahren zeigt der DAX eine außergewöhnliche Überperformance gegenüber dem US-amerikanischen S&P 500. Vermögensverwalter Johannes Hirsch warnt: Die Geschichte lehrt, dass auf solche Phasen stets ein massiver Kursrutsch folgt.

Überperformance des DAX: Historische Crash-Warnung

Der DAX zeigt aktuell eine bemerkenswerte Überperformance gegenüber dem S&P 500 von über 20 Prozent. Dies ist erst das fünfte Mal in 37 Jahren. Johannes Hirsch, Vermögensverwalter und Marktkenner, erklärt: „Wenn ich überlege, die vier Male, die wir vorher gesehen haben, dann ist das eine Orientierung, dass wir dann eben jetzt vielleicht noch mal durch das zweite Quartal mehr oder minder seitwärts gehen im DAX, aber danach wird es ungemütlich.“ Tatsächlich haben die vorangegangenen vier Ereignisse dieser Art zu massiven Kursverlusten von 20 bis 40 Prozent geführt – ein Muster, das Anleger alarmieren sollte.

Während europäische Aktien derzeit von der Überperformance profitieren, mahnt Hirsch zur Vorsicht: „Noch einmal, wenn die großen Werte, die die Börse über viele Monate und Jahre nach oben gezogen haben, dann einmal ausgereizt sind, dann kommt es zu Problemen. Und das sind jetzt auch die Aktien, die die Börse nach unten gezogen haben.“ Seiner Einschätzung nach könnte die Lage ab dem dritten Quartal kritisch werden.

Aktien: Crash-Gefahr auch in den USA

Doch nicht nur der europäische Markt ist betroffen. Auch die US-Börsen, die als Leitmärkte fungieren, könnten in den Abwärtssog geraten. Hirsch zieht Parallelen zur Situation 1990: „Am Ende des Tages haben wir dann eben auch gesehen, in den USA ist es runter und es ist in Deutschland nur noch mehr runtergegangen.“ Angesichts steigender Zinsen und hoher Verschuldung in Deutschland sieht er eine globale Korrekturwelle aufziehen.

Sein Rat an Anleger lautet daher, sich auf mögliche Verluste einzustellen und die Entwicklung genau zu beobachten: „Wollen wir mal sehen, ob sich das so wiederholt. Aber die Aussage "Diesemal ist alles anders, this time is different," ist bekanntlich eine der teuersten Erkenntnisse an der Börse.“

