Das Sondervermögen ist beschlossen, das Geld fließt. Doch auf welche günstigen deutschen Aktien können Anleger jetzt überhaupt noch setzen?

Es ist vollbracht: Der Bundestag hat am Dienstagnachmittag das milliardenschwere Sondervermögen auf den Weg gebracht. Nun werden Hunderte Milliarden Euro für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz für die nächsten 10 Jahre bewilligt. Tatsächlich wurde die Zweidrittel-Mehrheit mit rund 20 Stimmen Puffer erfolgreich erreicht. Doch bevor die Schuldenpläne Realität werden können, muss am Freitag allerdings noch der Bundesrat zustimmen. Dies gilt mittlerweile aber als ausgemacht. Und die Börse hatte vieles davon schon vorweggenommen. Deswegen stellen wir uns die Frage, welche deutschen Aktien jetzt eigentlich noch günstig sind:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen deutschen Aktien

Deutsche Aktien, KGV, Dividende

Oben sehen Sie die nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) günstigsten deutschen Aktien aus den Indizes DAX und MDAX. Doch Vorsicht: Nicht alle Aktien werden einfach so vom Sondervermögen profitieren. Zwar können die Milliardenbeträge für Infrastruktur und Bundeswehr allgemein eine Art kleines Wirtschaftswunder auslösen und damit die gesamte Tide des DAX anheben. Doch Anleger können sich bei den 20 DAX-Aktien oben neben den guten Dividenden wie bei der Porsche Holding mit 7,39 Prozent, Mercedes-Benz mit 6,48 Prozent oder auch Daimler Truck mit 5,22 Prozent vor allem auch diese Sondervermögen-Gewinner anschauen:

Deutsche Sondervermögen-Aktien

So dürften etwa die Baukonzerne Aroundtown, Talanx und LEG Immobilien von Investitionen in Infrastruktur und Bau profitieren. In Kombination mit sinkenden Zinsen (die Europäische Zentralbank EZB will die Zinsen in der Eurozone dieses Jahr noch mindestens zwei Mal senken), dürfte es wieder deutlich mehr Bauaktivität geben. An der unterschiedlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn (siehe dafür Tabellenspalte (% Preisänderung YTD) sieht man aber, dass die Börse die Talanx-Aktie aktuell mehr schätzt.

Doch auch die Bank-Aktien Deutsche Bank und Commerzbank dürften von der Geldspritze profitieren. Anleger sehen anhand der starken Kursperformance seit Jahresbeginn, dass hier viel Musik drin ist.

Und zudem hat die BÖRSE ONLINE Redaktion noch 6 weitere geheime Finanzpaket-Gewinner identifiziert. Welche Aktien die Experten der Redaktion herausgefiltert haben und jetzt empfehlen, das lesen Sie im neuen Aktienreport: