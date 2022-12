Mit fast 11 Prozent zahlt die RTL-Group eine ohnehin schon hohe Dividende. Gibt es jetzt noch eine Sonderausschüttung obendrauf? Von Simon Ax

Nachdem Bertelsmann Anfang 2022 das traditionsreiche Verlagshaus Gruner + Jahr, das seit 2014 vollständig zum Konzern gehört, mit der Tochter RTL Deutschland fusionierte, soll es nun zum großen Ausverkauf kommen. Im Rahmen eines Bieterverfahrens sollen beinahe alle Magazine von Gruner + Jahr unter den Hammer kommen und an den Höchstbietenden verkauft werden. Betroffen sind unter anderem die Zeitschriften Brigitte, Schöner Wohnen, Geo, Barbara, Gala und Beef. Nur der Verkauf des Magazins Stern wird bisher nicht erwogen. Die Verkäufe könnten schon im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfinden. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben sich bereits große deutsche Zeitschriftenverlage in Stellung gebracht– die Gebote liegen pro Titel zwischen 50 und 100 Millionen Euro.

So profitiert die RTL-Aktie davon

Geld für neue Investitionen und das Streaming-Geschäft: RTL Group und RTL Deutschland Chef Thomas Rabe, der auch CEO des Mutterkonzerns Bertelsmann ist, hatte jüngst in einem internen Interview betont, dass das Magazingeschäft aktuell besonders unter Druck stehe. Außerdem benötige man für geplante Investitionen im wichtigen Streaming-Geschäft neue Ressourcen und müsse Strukturen hinterfragen. Zumindest ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Magazine könnte aber auch an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was für einen Kauf der Aktie sprechen könnte. Die Aktie der RTL Group ist mit einem KGV von neun zudem günstig bewertet. Die aktuell ohnehin hohe Dividendenrendite von fast 11 Prozent könnte durch die Verkäufe eventuell aufgestockt werden.

