Unternehmensprofil

Die RTL Group ist einer der größten europäischen Unterhaltungskonzerne. Der geschäftliche Schwerpunkt liegt auf Radio- und Fernsehunterhaltung. Dabei werden sowohl Free-TV, Pay-TV als auch Online-Dienste angeboten. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 65 TV- und über 35 Radiostationen sowie zehn Streaming-Plattformen u.a. in Deutschland, Frankreich, BeNeLux, Spanien, Ungarn, Kroatien und Südostasien. Mit der weltweit agierenden FremantleMedia Group Ltd. ist RTL zudem einer der größten Content-Produzenten außerhalb der USA und erstellt jährlich mehr als 8.500 Stunden Programminhalte in über 60 Ländern. Darüber hinaus besitzt die RTL Group ein globales digitales Videonetzwerk.

Offizielle Webseite: www.rtlgroup.com