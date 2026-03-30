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RTL Group

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WKN 861149
ISIN LU0061462528
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,38 6,12 6,12 6,38 6,34
    Nettogewinn (Mrd) 0,40 0,36 1,03 0,56 0,60
    Gewinn/Aktie 2,34 2,04 6,36 2,97 3,02
    Dividende/Aktie 2,56 2,40 5,50 2,50 2,75
    Rendite (%) 7,89 7,40 15,97 9,36 7,87
    KGV 12,37 13,73 5,42 8,99 11,58
    KUV 0,78 0,82 0,87 0,65 0,85

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die RTL Group ist einer der größten europäischen Unterhaltungskonzerne. Der geschäftliche Schwerpunkt liegt auf Radio- und Fernsehunterhaltung. Dabei werden sowohl Free-TV, Pay-TV als auch Online-Dienste angeboten. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 65 TV- und über 35 Radiostationen sowie zehn Streaming-Plattformen u.a. in Deutschland, Frankreich, BeNeLux, Spanien, Ungarn, Kroatien und Südostasien. Mit der weltweit agierenden FremantleMedia Group Ltd. ist RTL zudem einer der größten Content-Produzenten außerhalb der USA und erstellt jährlich mehr als 8.500 Stunden Programminhalte in über 60 Ländern. Darüber hinaus besitzt die RTL Group ein globales digitales Videonetzwerk.

    Offizielle Webseite: https://www.rtlgroup.com

    Aktionärsverteilung