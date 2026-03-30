RTL Group
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WKN 861149
ISIN LU0061462528
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu RTL Group
dpa-AFX News zu RTL Group
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,38
|6,12
|6,12
|6,38
|6,34
|Nettogewinn (Mrd)
|0,40
|0,36
|1,03
|0,56
|0,60
|Gewinn/Aktie
|2,34
|2,04
|6,36
|2,97
|3,02
|Dividende/Aktie
|2,56
|2,40
|5,50
|2,50
|2,75
|Rendite (%)
|7,89
|7,40
|15,97
|9,36
|7,87
|KGV
|12,37
|13,73
|5,42
|8,99
|11,58
|KUV
|0,78
|0,82
|0,87
|0,65
|0,85
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die RTL Group ist einer der größten europäischen Unterhaltungskonzerne. Der geschäftliche Schwerpunkt liegt auf Radio- und Fernsehunterhaltung. Dabei werden sowohl Free-TV, Pay-TV als auch Online-Dienste angeboten. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 65 TV- und über 35 Radiostationen sowie zehn Streaming-Plattformen u.a. in Deutschland, Frankreich, BeNeLux, Spanien, Ungarn, Kroatien und Südostasien. Mit der weltweit agierenden FremantleMedia Group Ltd. ist RTL zudem einer der größten Content-Produzenten außerhalb der USA und erstellt jährlich mehr als 8.500 Stunden Programminhalte in über 60 Ländern. Darüber hinaus besitzt die RTL Group ein globales digitales Videonetzwerk.
Offizielle Webseite: https://www.rtlgroup.com