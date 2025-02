Kann diese weltbekannte Loser-Aktie bald wieder an alte Erfolge anknüpfen? Zumindest die Dividendenrendite ist gerade so hoch wie lange nicht. Und die Aussichten für das Kerngeschäft sind vielversprechend.



Die Rallye an den Aktienmärkten hat vor allem Wachstumswerte aus der Tech-Branche in neue Höhen an den Börsen befördert. Klassische Einzelhandelswerte blieben da etwas auf der Strecke – auch, weil der Konsum schwächelte. Ein Wert, der dadurch jetzt mit einem Abschlag gehandelt wird, könnte auch für Anleger interessant sein, die auf der Suche nach attraktiven Dividenden sind.



Kommt nach der Nike-Krise…

Nike ist eine der weltweit führenden Schuh- und Sportmarken, musste zuletzt jedoch aufgrund von schwachen Verbraucherausgaben Einbußen beim Umsatz hinnehmen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, das im November 2024 endete, verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aktie notiert mittlerweile 57 Prozent unter ihrem Allzeithoch. All das ist aber kein Ausschlusskriterium für die Aktie. Ganz im Gegenteil: Womöglich lohnt sich ein Einstieg bei dem Papier des Produzenten gerade jetzt.



…der Nike-Höhenflug?

Zum einen liegt durch die aktuelle Position an der Börse die Dividendenrendite mit um die zwei Prozent so hoch wie seit 15 Jahren nicht. Erst im letzten November hatte das Unternehmen die Quartalsausschüttungen um acht Prozent auf 0,40 US-Dollar erhöht. Zum anderen dürften Anlegern diese Auszahlungen noch länger erhalten bleiben.

Denn trotz Krise gibt es an dem Geschäftsmodells von Nike wenig auszusetzen. Nike-Schuhe erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und werden verkauft. Im letzten Quartal übertrafen die Umsätze der Nike-Laufschuhe alle anderen Sparten. Und der neue CEO, Elliott Hill, möchte genau dieses Segment weiter stärken. Laut „Yahoo Finance“ erwarten Analysten für das laufende Gesamtjahr 2025 mit einem Gewinn von 2,06 US-Dollar im Vergleich zu den 3,73 US-Dollar aus dem vergangenen Geschäftsjahr 2024 zwar noch einen Tiefpunkt, schon im Geschäftsjahr 2026 soll der Gewinn aber schon wieder auf 2,50 US-Dollar anwachsen. Die Chance auf ein Comeback an der Börse ist also durchaus möglich.



