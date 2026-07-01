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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nike

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WKN 866993
ISIN US6541061031
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 47,49 45,67 46,40 46,31 51,36
    Nettogewinn (Mrd) 3,39 2,56 3,11 3,22 5,70
    Gewinn/Aktie 2,23 1,72 2,10 2,17 3,76
    Dividende/Aktie 1,75 1,67 1,63 1,57 1,45
    Rendite (%) 4,12 3,98 3,53 2,59 1,53
    KGV 18,09 24,25 22,01 27,92 25,28
    KUV 1,29 1,36 1,19 1,56 2,23

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nike Inc. gehört zu den größten Sportartikelherstellern der Welt. Der Konzern entwickelt, entwirft und vertreibt weltweit Sportschuhe, -kleidung, -ausrüstung und -zubehör. Der Vertrieb erfolgt über eigene Einzelhandels- und NIKE Direct-Geschäfte (digitale Plattformen) sowie über unabhängige Distributoren, Händler und Lizenznehmer. Neben Sportartikeln hat Nike auch Artikel für den Freizeitbedarf im Angebot. Zu den bedeutenden Tochtergesellschaften von Nike zählen das Schuhlabel Converse Inc., der Hersteller von Surf- und Skatermode Hurley International LLC sowie das Lifestyle-Unternehmen Jordan Brand. Der Konzern berichtet sein operatives Geschäft in den regionalen Segmenten "North America", "Europe", "Middle East & Africa", "Greater China", "Japan" und "Asia Pacific & Latin America". Die Vorgängergesellschaft Blue Ribbon Sports wurde in den 1950er Jahren als Konkurrenz zu den deutschen Sportschuhherstellern adidas und Puma gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.nikeinc.com

    Aktionärsverteilung