Unternehmensprofil

Die Nike Inc. gehört zu den größten Sportartikelherstellern der Welt. Der Konzern entwickelt, entwirft und vertreibt weltweit Sportschuhe, -kleidung, -ausrüstung und -zubehör. Der Vertrieb erfolgt über eigene Einzelhandels- und NIKE Direct-Geschäfte (digitale Plattformen) sowie über unabhängige Distributoren, Händler und Lizenznehmer. Neben Sportartikeln hat Nike auch Artikel für den Freizeitbedarf im Angebot. Zu den bedeutenden Tochtergesellschaften von Nike zählen das Schuhlabel Converse Inc., der Hersteller von Surf- und Skatermode Hurley International LLC sowie das Lifestyle-Unternehmen Jordan Brand. Der Konzern berichtet sein operatives Geschäft in den regionalen Segmenten "North America", "Europe", "Middle East & Africa", "Greater China", "Japan" und "Asia Pacific & Latin America". Die Vorgängergesellschaft Blue Ribbon Sports wurde in den 1950er Jahren als Konkurrenz zu den deutschen Sportschuhherstellern adidas und Puma gegründet.

Offizielle Webseite: www.nikeinc.com