Die Deutsche Telekom bietet nicht nur eine ansehnliche Dividendenrendite. Für manche Anleger ist die Dividende auch steuerfrei. Warum die Deutsche Telekom-Aktie jetzt einen genaueren Blick wert ist. Von Johann Werther

Ohne Internet und Telefonie könnte man sich die heutige Welt kaum noch vorstellen. Wesentlicher Grund für die Funktionsfähigkeit dessen ist die Deutsche Telekom als Netzbetreiber und -anbieter. Die Volksaktie aus dem neuen Markt, an der auch die Bundesrepublik noch 30 Prozent hält, ist dabei vom Spekulationsobjekt zum soliden Dividendenzahler und Value-Titel geworden.

Kriterienanalyse der Deutsche Telekom-Aktie

Doch egal wie gut ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, aber sie zeigen doch oft eine Art Track-Record des Managments.. In den vergangenen fünf Jahren liegt das Papier mit 32 Prozent im Plus und hat seit Anfang des Jahres, während der breite Markt kräftig abstürzte, ca. 19 Prozent an Wert zugelegt.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 3,64 Prozent. Zudem zahlt das Unternehmen schon seit Zeiten des neuen Marktes Ausschüttungen an Aktionäre, welche allerdings sehr stark schwanken. Trotzdem ist sie für Anleger attraktiv, da die jährliche Dividendenrendite nie den Wert von drei Prozent unterschritten hat und die Steuer ja bekanntlich bei den Ausschüttungen gestundet werden kann.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei der Telekom ist dies allerdings nicht gegeben, da der Streubesitz bei 56,1 Prozent liegt.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung

Aber nicht nur die Dividende ist attraktiv, sondern auch die Bewertung. Mit einem KGV von gerade einmal 13 liegt man weit unter dem historischen Schnitt, der in den letzten Jahren für gewöhnlich im Bereich der 17 lag. Da sich am Geschäftsmodell wenig geändert hat, könnte das eine tolle Einstiegschance sein.

Deswegen 2 von 2 Punkt für die Aktie

Newslage

Und damit kommen sind wir schon beim nächsten Punkt: der Newslage. Hier ist es sehr ruhig rund um die Telekom und die einzigen Nachrichten mit wirklichem Einfluss sind die Meldungen der Tochter t-mobile US, welche in letzter Zeit positiv waren. Negativ könnte allenfalls der Einfluss des Staates sein, welcher sich aber bisher glücklicherweise in Grenzen hält.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells

Der Ausbau von 5G ist in vollem Gange, das Internet nicht mehr wegzudenken. Die Telekom ist von einem Blasenunternehmen des neuen Marktes zu einem global diversifizierten Player geworden, der durchaus noch Wachstumschancen hat.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Fazit zur Deutsche Telekom-Aktie

Damit erreicht die Deutsche Telekom-Aktie in diesem Ranking 10 von 10 Punkten. Das hohe Scoring zeigt, dass die Aktie von verschiedenen Perspektiven aus einen Blick wert ist. Wir haben hier nicht nur eine historisch niedrige Bewertung mit hoher Dividendenrendite, sondern auch eine besondere Marke im Chart.



Seit der Hochphase des neuen Marktes hat die Telekom Aktie nicht mehr die Marke von 20 Euro gesehen, die nun endlich erreicht werden könnte. Dies dürfte den Anlegern nicht nur ein gutes Gefühl geben, sondern auch eine wahre Erfolgsrallye auslosen. Auch die Analysten sind positiv für die Aktie und erwarten ein durchschnittliches Kursziel von 25,44 Euro.





Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom