Nach dem jüngsten Zweijahres-Tief hat sich der Kurs der Honeywell Aktie wieder berappelt und an Höhe gewonnen. Wesentliche Hürden wurden dabei aus dem Weg geräumt. Dies verschaffte eine gute Ausgangslage für mehr. von Karen Szola

Nachdem sich die Notierung des im Dow Jones gelisteten Technologiekonzerns bis August des Vorjahres in Bestform zeigte und bei 236,86 US-Dollar ein neues Allzeithoch markierte, geriet sie unter Abgabedruck. Diese verlustreiche Bewegung manifestierte über die Zeit einen Abwärtstrend, der noch kürzlich ein frisches Zweijahres-Tief unter 170 Dollar verantwortete. Dort stieß die Honeywell-Aktie auf reges Kaufinteresse, sodass sich ein klassischer Rebound gen Norden entfaltete. Dabei war die Dynamik so kräftig, dass besagter Abwärtstrend nachhaltig gebrochen wurde. Dieser durchschlagende Erfolg verhalf dem Kurs bereits zu ansehnlichen Gewinnen. Kurzfristig ist ein Verschnaufer einzuplanen. Danach sollte es tendenziell weiter in Richtung der Hochstände vom Sommer 2021 gehen.

Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Honeywell International: Kursverlauf seit 20.07.2020

Saisonaler Aspekt winkt mit weiteren Kursgewinnen

Dieser Eindruck wird auch durch die Seasonal-Analyse bekräftigt wird. Anleger, die in den vergangenen 16 Jahren im Zeitraum zwischen dem 24. November und dem 12. Januar in die Honeywell-Aktie investiert waren, gewannen im Durchschnitt um acht Prozent hinzu. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 87,50 Prozent.

Gehebelte Werte für spekulative Investoren

Neben der Honeywell-Aktie bietet der Markt eine breite Auswahl an Hebelprodukten. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE wählte einen Knock-out-Call aus, dessen Schwelle im Bereich der massiven Unterstützung um 170 US-Dollar liegt. Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass der Kurs in den nächsten Monaten noch einmal so tief auf Tauchstation geht.

Empfehlung:

Knock-out-Call auf Honeywell International



WKN: MD9LGX

K.-O.-Schwelle: 170,32 US-$

Hebel: 5