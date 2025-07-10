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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Honeywell International

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WKN 870153
ISIN US4385161066
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 20,56 20,18 37,44 38,50 36,66
    Nettogewinn (Mrd) 3,16 2,64 4,77 5,74 5,67
    Gewinn/Aktie - - 7,40 8,76 8,53
    Dividende/Aktie - - 4,58 4,37 4,17
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Honeywell International Inc. ist ein global aufgestellter Mischkonzern, der mit seinen Lösungen in den Bereichen Energie, Sicherheit, Luftverkehr, Produktivität und globale Urbanisierung aktiv ist. Als diversifizierte Technologie- und Produktionsgruppe, die physische Produkte mit Software verbindet, ist Honeywell insbesondere fokussiert auf Luft- und Raumfahrtprodukte und -dienstleistungen, energieeffiziente Produkte und Lösungen für Unternehmen, Spezialchemikalien, elektronische und hochentwickelte Spezialchemikalien und Werkstoffe, Prozesstechnologie für Raffinerien und die Petrochemie sowie Produktivitäts-, Sensor-, Sicherheits- und Schutztechnologien für Gebäude und Industrien. Die Vorgängergesellschaft Butz Thermo-Electric Regulator Co. wurde 1885 von Albert Butz gegründet. Im Oktober 2025 wurde der Bereich Spezialmaterialien in die Solstice Advanced Materials Inc. ausgegliedert. Des Weiteren wurde die Ausgliederung des Geschäfts rund um die Luft- und Raumfahrt beschlossen.

    Offizielle Webseite: https://www.honeywell.com

    Aktionärsverteilung