Unternehmensprofil

Die Honeywell International Inc. ist ein global aufgestellter Mischkonzern, der auf eine über 100-jährige Historie zurückblickt und mit seinen Lösungen die Megatrends in den Bereichen Energie, Sicherheit, Luftverkehr, Produktivität und globale Urbanisierung bedient. Als diversifiziertes Technologie- und Produktionsunternehmen, das physische Produkte mit Software verbindet, ist Honeywell insbesondere fokussiert auf Luft- und Raumfahrtprodukte und -dienstleistungen, energieeffiziente Produkte und Lösungen für Unternehmen, Spezialchemikalien, elektronische und hochentwickelte Spezialchemikalien und Werkstoffe, Prozesstechnologie für Raffinerien und die Petrochemie sowie Produktivitäts-, Sensor-, Sicherheits- und Schutztechnologien für Gebäude und Industrien. Die Vorgängergesellschaft Butz Thermo-Electric Regulator Co. wurde 1885 von Albert Butz gegründet.

Offizielle Webseite: www.honeywell.com