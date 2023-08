Die eher unbekannte, aber alteingesessene Investmentbank H.C. Wainwright hat zuletzt eine amerikanische Aktie unter die Lupe genommen. Dabei sieht die Investmentbank erhebliches Kurspotenzial, obwohl diese vom Hoch Anfang Februar mehr als 70 Prozent verloren hat.



Bei dem Unternehmen handelt es sich um BigBear AI. Die Gesellschaft bietet Beratungsdienste an und ist unter anderem in den Bereichen Cybersicherheit und Cloud Engineering tätig. Diverse Dienstleistungen des Unternehmens werden unter anderem von Regierungsbehörden in den USA genutzt.



Klares Urteil: Kaufen

H.C. Wainwright hat vor kurzem BigBear neu in die Coverage bei den Aktienanalysen aufgenommen. In einem ersten Urteil wird die Aktie zum Kauf mit Kursziel 4 US-Dollar empfohlen. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 150 Prozent auf den US-Schlusskurs am Dienstag.



Gute Marktstellung

Das Analysehaus sieht Bigbear im maschinellen Lernen in den Bereichen Logistik, Cybersicherheit und autonome System gut aufgestellt. Der Auftragsbestand von ungefähr 206 Millionen US-Dollar schliesse auf eine überlegene Positionierung in dem Bereich, so die H.C.Wainwright Analysten.



BÖRSE ONLINE-Urteil

Bigbear ist seit Anfang August 2021 ein börsennotiertes Unternehmen. Für das im Juni endende Quartal erzielte die Gesellschaft einen Verlust von 0,12 Dollar je Aktie bei einem leichten Umsatzanstieg auf knapp 39 Millionen Dollar. Der Einsatz von BigBear Produkten bei Regierungsbehörden schafft Vertrauen und ist sicherlich gute Eigenwerbung. Die Aktie ist HOT und nur für sehr spekulative Anleger einen Blick wert.