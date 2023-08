Ist etwa immer noch mehr drin bei der Nvidia-Aktie nach den irren Quartalszahlen? Die jüngsten Einschätzungen der Top-Analysten des KI-Giganten sprechen eine eindeutige Sprache

Fast 20 Prozent liegt die Nvidia-Aktie nach den herausragenden Quartalszahlen diese Woche schon im Plus – 240 Prozent seit Jahresanfang! Die Ergebnisse des zweiten Quartals gaben der Aktie seit gestern nochmal ordentlich Schwung. Doch lohnt es sich überhaupt, jetzt noch einzusteigen? Wir werfen einen Blick auf die jüngsten Einschätzungen von Top-Analysten wie Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und Co.

Die Nvidia-Aktie zählt 2023 zu den absoluten Favoriten. Der Grund: Der Grafikkartenhersteller gilt als einer der größten Spieler im KI-Game. Künstliche Intelligenz prägt den Technologiesektor dieses so sehr wie nie zuvor. Kein Wunder also, dass die Aktie von Nvidia seit Jahresanfang schon ordentlich im Plus liegt und sogar den Meilenstein von einer Billion Dollar Marktkapitalisierung geknackt hat. Die gestrigen Quartalszahlen gaben der Aktie nochmal zusätzlichen Schub. Lohnt sich also ein Einstieg noch immer? Das sagen die Top-Analysten.

Gigantische Kurschancen bei Nvidia: Das sagen die Top-Analysten

Zunächst lässt sich die Frage, ob es sich bei Nvidia lohnt einzusteigen, vermutlich simpel beantworten: Ja. Denn beim Thema künstliche Intelligenz handelt es sich um keinen kurzfristigen Hype, sondern um einen langfristigen Megatrend. Als einer der größten Spieler der Branche hat Nvidia hier hervorragende Karten, noch weiter zu wachsen. Die Chips und die Rechenleistung von Nvidia sind einer der Grundbausteine jeder KI, ohne die die Technologie gar nicht erst funktionieren würde. Selbstverständlich lässt sich aber darüber streiten, ob es nicht nochmal einen günstigeren Einstiegszeitpunkt geben könnte als einen, bei dem die Aktie durch die guten Zahlen nochmal ordentlich in die Höhe getrieben wurde. Denn natürlich handelt es sich um eine Technologie-Aktie, die immer wieder Schwankungen erlebt. Fest steht aber: Nvidia sollte auch laut der aktuellen Prognose erstmal weitere hervorragende Zahlen liefern. Und: Das Allzeithoch vom Juni 2023 bei 474,94 ist auch noch nicht wieder erreicht. So oder so: Wer Nvidia im Depot hat, wird langfristig aller Wahrscheinlichkeit nach gewinnen. Doch was sagen die Analysten?

Auch deren Meinung ist klar: 55 von 59 Analysten der Bloomberg-Datenbank raten zum Kauf, null zum Verkauf. Im Durchschnitt sehen sie auch heute, nach Veröffentlichung der Quartalszahlen, mit einem Kursziel von 612 Dollar Kurschancen von rund 30 Prozent. Morgen Stanley hat sein Kursziel heute von 500 Dollar auf 630 Dollar erhöht und stuft die Aktie als Overweight ein. Genauso wie JP Morgan, der von 500 auf 600 Dollar erhöht hat. Auch Goldman Sachs, Jefferies, Bernstein, Citi, HSBC und BNP Paribas haben alle heute ihre Kursziele erhöht. Die BNP Paribas stufte ihre Empfehlung sogar von Neutral auf Outperform.

Am spannendsten ist aber wohl das Kursziel von Rosenblatt Securities: Die Experten hatten hier am 23. August das Kursziel von 800 Dollar auf 1100 Dollar hochgestuft. Das entspricht einer Kurschance von über 130 Prozent.

