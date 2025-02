Fondsmanager Dr. Hendrik Leber warnt vor möglichen Schäden für Wirtschaft und Börse im zweiten Quartal. Doch nicht nur für Deutschland sieht er Gefahren, sondern auch für die USA. Mit welchen Aktien Hendrik Leber sich jetzt schützt.

„Diese zerstörerische Wirkung von den Trumpschen Maßnahmen, die beginnen jetzt und werden sich unverändert wohl im zweiten Quartal deutlich manifestieren“, sagt Hendrik Leber. Und der Fondsmanager fügt hinzu: „Vieles sind bislang nur Ankündigungen. Aber Ankündigungen schaffen Unsicherheit.“ So müssten amerikanische Konsumenten dann mehr Geld aufgrund der Zölle in die Hand nehmen, was wiederum die Inflation nach oben treiben dürfte. „Das heißt, die Notenbank muss die Zinsen anheben, um die Inflation zu bremsen. Das sind Dinge, die kommen dann erst mit Zeitversatz. Und wenn aus diesen Ankündigungen Realität wird – und das erwarte ich, wird im zweiten Quartal passieren –, dann werden wir den ökonomischen Schaden erleben.“

Fondsmanager Leber: Wenig Hoffnung für Deutschland

Doch auch für Deutschland und die deutsche Ökonomie sieht Dr. Hendrik Leber wenig Hoffnung. Zwar seien jetzt Reformkräfte zu erkennen, doch Leber geht nicht davon aus, dass sehr viel umgesetzt werden wird. „Ich finde immer, Chaos bietet Chancen. Im Moment haben wir sehr viel Chaos und Unruhe. Ich sehe eine große Chance mit geringer Wahrscheinlichkeit. Und die große Chance ist, dass wir in Deutschland eine Regierung bekommen, die marktwirtschaftliche Maßnahmen einsetzt die Bürokratie abbaut, die das Land wieder in Bewegung versetzt und die zwingend auf europäischer Ebene eine Vorreiterrolle wieder einnimmt.“ Allerdings taxiert Leber die Chance für eine solche reformfreundliche Regierung nur auf unter 50 Prozent. Denn die Widerstände, vor allem in Deutschland, seien einfach so groß.

Diese Aktien sind jetzt günstig und kaufenswert

Allerdings würden deutsche Aktien sehr viele Chancen bieten und er als Fondsmanager hätte die Freiheit, weltweit starke Aktien heraussuchen zu können. „Ich bin ein Rosinenpicker“, sagt Dr. Hendrik Leber und verrät dann, welche Aktien er aktuell für besonders günstig und spannend erachtet.

Welche Aktien Dr. Hendrik Leber jetzt kaufen würde, welche technologischen Bereiche an der Börse aktuell besonders vielversprechend sind und warum China aktuell vieles richtig macht

