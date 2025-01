Aktuell häufen sich die Warnsignale, dass es an der Börse bald richtig krachen könnte. Insbesondere die folgende Nachricht verunsichert viele Anleger. Kommt es jetzt wirklich zum großen Rücksetzer an den Märkten?

Die Märkte sind im Jahr 2024 exzellent gelaufen, so gut, dass sich Investoren inzwischen Sorgen machen, dass die damals entstandenen Bewertungen überhöht und reif für eine Korrektur sein könnten. Und auch ein aktueller Indikator spricht in Form eines Warnsignals eine deutliche Sprache.

Spricht dieser Indikator für ein massives Risiko an der Börse?

Denn tatsächlich hat die Konzentration des S&P500 gegenüber seinem gleichgewichteten Vergleichsindex den höchsten Wert seit 1964, also mehr als 60 Jahren erreicht. Auf diesen Fakt wies Bianco Research in einer kürzlich veröffentlichten Studie hin.

Bianco Research Gewicht Top-5 Aktien im S&P500

Allerdings konnten die Top-5 Werte vor 60 Jahren ihre Position nicht halten und reduzierten ihr Gewicht mit der Zeit durch eine Underperformance des breiten Marktes. Auch kam es zeitweise auf dem Weg nach unten zu scharfen Korrekturen.

Was tun angesichts des Risikos?

Ob dies auch 2025 mit den Magnificent Seven wieder so laufen wird, wie vor mehr als 60 Jahren, ist allerdings nicht klar. Sicher ist nur, dass die Konzentration der Gewichtung in einigen wenigen Aktien in der Vergangenheit stets ein Warnsignal war und das Risiko einer Anlage an den Aktienmärkten deutlich erhöhte.

Anleger, die diesem Risiko aus dem Weg gehen wollen, sind gut beraten, auf ETFs zu setzen, die zum Beispiel nicht nach Marktkapitalisierung gewichten, sondern eine gleichmäßige Verteilung vornehmen.

Das wäre für den S&P500 der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (WKN: A1106A). Und für den MSCI World der Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF (WKN: A40G12)

Wer dagegen weiter auf die Magnificent Seven setzen will und an deren Outperformance glaubt, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech Giganten Index werfen.

Lesen Sie auch:

Insider-Käufe: Gehen diese Aktien nach Kaufsignalen durch die Decke?

Oder:

Absturz um -20%: Beliebte Aktien bricht massiv ein – Letzte Chance zum Verkauf?