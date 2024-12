Bei einer bekannten deutschen Nebenwerte-Aktie gibt es jetzt eine große Turnaround-Chance. Was die Insider-Käufe damit zu tun haben und wie hoch es jetzt gehen kann.

Die Aktie hatte es zuletzt nicht leicht. Von ehemals 100 Euro ging es heftig erst auf 60 Euro und dann sogar auf knapp 10 Euro bergab. Allerdings nutzte das Management die Kursrücksetzer immer wieder, um bei dem Papier zuzugreifen. Und so sieht unser Nebenwerte-Experte Lars Winter jetzt eine große Chance bei der Aktie:

Insider-Käufe bei Nebenwerte-Aktie

Denn mehrmals in diesem Jahr kaufte der Firmenchef Aktien des eigenen Unternehmens. Zuletzt erst Mitte November für 227.000 Euro. Diese Insider-Käufe zeigen, dass das Management an die Aktie glaubt. Und so sagt auch unser Nebenwerte-Experte Lars Winter: "Stetige Insiderkäufe zeigen, dass der Manager an die Trendwende glaubt. Wann und ob diese 2025 einsetzt, lässt sich konkret kaum prognostizieren, die Börse nimmt einen operativen Aufschwung in der Regel aber zeitlich vorweg."

So kaufte unser Nebenwerte-Experte die deutsche Aktie auch selbst ins Echtgeldepot.

Vervielfachung bei Nebenwert möglich?

Der Nebenwert ist etwas spekulativ, doch die Trendwende läuft bereits. Schließlich stieg die Aktie in den vergangenen Wochen bereits um über 30 Prozent und steht kurz davor, über die 200-Tage-Linie auszubrechen. Es ist dann durchaus unter größeren Schwankungen möglich, dass sich die Aktie vervielfacht. Allerdings sagt unser Experte auch: "Das Unternehmen hat vor einigen Monaten bereits ein Restrukturierungsprogramm gestartet, durch das Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in dreistelliger Millionenhöhe realisiert werden sollen. Da die Aktie in den vergangenen Wochen Momentum aufgebaut hat, wagen wir den Aufbau einer Position. Sollte der Kurs nach unserem Kauf nochmal fallen, würden wir den Bestand später weiter aufstocken. Mehr Hintergrunddetails zum Unternehmen, zur aktuellen operativen Lage und den Zukunftsaussichten lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben des Lars Winter Reports."

„Gute Aktien finde ich immer – in jeder Marktphase“

