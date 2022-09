Die jüngsten Geschäftszahlen des US-Chipherstellers Micron sind schlecht ausgefallen. Das hat die Aktien der gesamten Halbleiter-Branche in Mitleidenschaft gezogen. Micron ist ein breit aufgestellter Halbleiter-Konzern und dadurch so ein bisschen was wie ein Barometer der Branche. "Im Vergleich zu unserer letzten Mitteilung sehen wir eine weitere Abschwächung der Nachfrage, da sich die Anpassungen nicht nur auf den Verbrauchermarkt, sondern auch auf andere Marktsegmente wie Datenzentren, Industrie und Automobil ausweiten", zitiert die Wirtschaftsagentur Bloomberg aus einem Interview mit Micron-Chef Sanjay Mehrotra.

Und auch Experten befürchten, dass es die Branche noch hart treffen wird: "Wir glauben weiterhin, dass wir in den schlimmsten Halbleiterabschwung seit mindestens einem Jahrzehnt und möglicherweise seit 2001 eintreten, da wir eine Rezession und einen Bestandsaufbau erwarten", zitiert die Wirtschaftsagentur Bloomberg aus einem Bericht des Citigroup-Analysten Christopher Danely. Weiterhin meint Danely, dass es besonders besorgniserregend, von den Kürzungen der Autohersteller und anderer Unternehmen zu erfahren. "Micron ist das erste Unternehmen, das die Schwäche der Automobil- und Industriemärkte erwähnt. Und wir möchten anmerken, dass Micron das ganze Jahr über ein führender Indikator für den Abschwung war. Wir bekräftigen unsere negative Einstellung zu Halbleitern und unsere Überzeugung, dass jede Aktie und jeder Endmarkt korrigieren wird."